AKP seçmeni de “128 milyar dolar” ifadesine yanıt arıyor
CHP’nin, “Merkez Bankası’nın (MB) 128 milyar dolar rezervinin eritildiği” iddiası, yurttaşın da dikkatini çekti.
Google arama istatistiklerine göre, “128 milyar dolar” ifadesi, Türkiye’deki internet kullanıcıları tarafından 9 Nisan’da “en çok aratılanlar arasında” yer aldı. Aramanın en çok yapıldığı kentler de dikkat çekti. 12 Nisan tarihli istatistiklere göre, Google’da “128 milyar dolar”ı en fazla arayan kentler: Rize, Düzce, Kocaeli, Isparta ve Samsun oldu. Bu kentlerin 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “Erdoğan” demiş olması ve AKP’li belediyelerce yönetilmesi dikkat çekti. Önceki gece farklı kentlerde CHP il ve ilçe örgütlerine vinçlerle gelen polis ekiplerinin afişleri kaldırmasının ardından dün “128 milyar dolar”, Google Türkiye kullanıcılarının en çok yaptığı aramalar arasında yer alarak üçüncü sıraya yerleşti.
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