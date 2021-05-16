Ağır siklet şampiyonları Anthony Joshua ve Tyson Fury, Suudi Arabistan'da karşılaşacak

Anthony Joshua ve Tyson Fury, 14 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da ağır siklet unvan maçında karşı karşıya gelecek.

AA
16 Mayıs 2021 Pazar, 22:56
Ağır siklet şampiyonları Anthony Joshua ve Tyson Fury, Suudi Arabistan'da karşılaşacak
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Büyük Britanyalı boksörler Anthony Joshua ile Tyson Fury arasındaki ağır sıklet unvan maçı 14 Ağustos'ta yapılacak.

Fury, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fury-Joshua müsabakası, 14 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da. Tüm gözler dünyanın en büyük spor etkinliğinde olacak." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu unvanını, 31 yaşındaki Joshua ise Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde tutuyor.


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