Ağır yenilgi sonrası Burak Elmas yönetimi acil toplandı

23 Temmuz 2021 Cuma, 12:08

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye 5-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Burak Elmas yönetimi kritik bir toplantı düzenledi. Cumhuriyet Gazetesi Spor Yazarı Arif Kızılyalın, yaşanan hezimetin nedenlerinin değerlendirildiği toplantıda Galatasaray yönetiminin aldığı kritik kararları açıkladı.

GALATASARAY ORTA SAHASIZ ÇIKTI!

Galatasaray'ın maça orta sahasız çıktığını belirten Arif Kızılyalın, PSV'nin farkı orta sahada attığını söyledi. Galatasaray'ın transferde plansız hareket ettiğini belirten Elmas, seçimin geç olmasının buna sebep olduğunu belirtti.

Forvette de isimin çok olmasına rağmen kimseden verim alamadığını ifade eden Kızılyalın, camianın sabırlı olması gerektiğini söyledi.





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