Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Fode Koita transferini açıkladı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Kasımpaşa’nın forveti Fode Koita ile ön protokol yaptıklarını belirtti.
Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’un transfer çalışmalarına ve takıma ilişkin Karadeniz gazetesine açıklamalarda bulundu. Gelecek sezonun transfer çalışmalarını teknik direktör Abdullah Avcı’nın planlamasıyla yaptıklarını söyleyen Ağaoğlu, Fode Koita ile anlaştıkları ifade etti, “O zaman Fode Koita için Kasımpaşa kulübüne teklif götürmüştük, fakat bizden 3 milyon euro gibi bir ücret talep etmişlerdi ve transfer gerçekleşmedi. Bu oyuncu bir ay sonra serbest kalıyor ve ön protokol yaptık. Ajandamızda Abdullah Avcı’nın izlediği veya izleterek istediği oyuncular dışında isim yok.
“ZİRVEYE OYNAYAN BİR TAKIM KURMAK İSTİYORUZ”
Ağaoğlu ayrıca, “Geçen hafta takımın BAY olması nedeniyle teknik direktörümüzle İstanbul’da bir araya geldik. Fakat biz transfer çalışmalarımızı Avcı’nın göreve gelmesinden itibaren yürütüyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda taleplerine cevap vermeye çalışacağız. Önümüzdeki sezon her zaman olduğu gibi yine zirveye oynayan bir takım kurmak istiyoruz. Görüşmelerimiz tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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