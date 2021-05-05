Mustafa Cengiz'in basın toplantısı ertelendi

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:49

Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Mustafa Cengiz'in 6 Mayıs Perşembe günü yapılması planlanan basın toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği açıklamasını yaptı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i yarın saat 14.30'da Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyeceği ve gündeme dair açıklamalarda bulunacağı açıklanmıştı.



