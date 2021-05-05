Mustafa Cengiz'in basın toplantısı ertelendi
Galatasaray Spor Kulübü, 6 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Mustafa Cengiz'in 6 Mayıs Perşembe günü yapılması planlanan basın toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği açıklamasını yaptı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i yarın saat 14.30'da Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyeceği ve gündeme dair açıklamalarda bulunacağı açıklanmıştı.
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