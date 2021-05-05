Tahkim Kurulu kararların gerekçelerini açıklayacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu tarafından alınan kararların gerekçelerinin federasyonun internet sitesinden paylaşılacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesi üzerinden Tahkim Kurulu'nun kararlarına ilişkin bir açıklama yayınlandı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
" TFF Tahkim Kurulu tarafından alınan kararların gerekçeleri mayıs ayı itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesi www.tff.org'dan kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kısa kararların yanı sıra gerekçeli kararlar da kişisel veriler saklı tutularak ve gizlilik esaslarına riayet edilerek Tahkim Kurulu Talimatı 16. maddesi uyarınca TFF’nin internet sitesindeki Tahkim Kurulu sayfasında yer alacaktır.
Bu uygulama kapsamında ilk olarak örnek teşkil etmesi amacıyla geçmiş tarihli bazı gerekçeli kararlar da yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur."
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