Trabzonspor’un Gianluca Frabotta ile ilgilendiği iddia edildi

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 19:46

İtalya’da yayın yapan Tutto Mercato’da yer alan haberde Trabzonspor’un Dalbert transferinin zora girmesinin ardından Gianluca Frabotta’ya yöneldiği belirtildi.

Haberde, Inter forması giyen Dalbert’in Cagliari ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edilirken, bordo-mavili ekibin Juventus forması giyen Gianluca Frabotta’yı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

GENOA DA İLGİLENİYOR

22 yaşındaki İtalyan oyuncu ile Serie A takımlarından Genoa’nın da ilgilendiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Frabotta, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

İtalyan sol bek daha önce Bologna’nın U19 takımında ve AC Renate’de forma giymişti.



