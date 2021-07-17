Trabzonspor’un Gianluca Frabotta ile ilgilendiği iddia edildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un İtalyan sol bek Gianluca Frabotta ile ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2021 Cumartesi, 19:46
Trabzonspor’un Gianluca Frabotta ile ilgilendiği iddia edildi
Abone Ol google-news

İtalya’da yayın yapan Tutto Mercato’da yer alan haberde Trabzonspor’un Dalbert transferinin zora girmesinin ardından Gianluca Frabotta’ya yöneldiği belirtildi. 

Haberde, Inter forması giyen Dalbert’in Cagliari ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edilirken, bordo-mavili ekibin Juventus forması giyen Gianluca Frabotta’yı kadrosuna katmak istediği kaydedildi. 

GENOA DA İLGİLENİYOR

22 yaşındaki İtalyan oyuncu ile Serie A takımlarından Genoa’nın da ilgilendiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Frabotta, 1 gol ve 1 asist kaydetti. 

İtalyan sol bek daha önce Bologna’nın U19 takımında ve AC Renate’de forma giymişti.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler