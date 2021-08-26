Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

26 Ağustos 2021 Perşembe, 12:42

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kanaat önderleri ile bir araya geldiği buluşma sonrası konuştu.

"Kürtler bir sorunun adı değildir, bir sorunun mağdurudur" diyen Davutoğlu, her vatandaşın eşit şekilde yaşaması gerektiğini, iktidara geldiklerinde bu baskıların kalkacağını söyledi.

Davutoğlu, kendisinin başbakanlıktan ayrıldıktan sonra 90'lı yılların bütün aktörlerinin geri döndüğünün söyleyerek, "28 Şubat'ın koalisyon ortağı Bahçeli tekrar geldi ve kısıtlayıcı her türlü şeyi bu ülkeye egemen kılmaya başladı. Sedat Peker'in videolarıyla ortaya çıkan bütün aktörler geri geldi" dedi.

"GENÇLERİN YERİ DAĞLAR DEĞİL, MECLİS"

İşte Davutoğlu'nun konuşmasının devamı;

-Halkımız 90'lı yılların aktörlerine teslim olmuş AK Partiyle HDP arasına sıkıştırılmak isteniyor. Biz bu kıskacı kıracağız. Ne kayyum ne KCK, sadece demokrasi.

-Biz tekleştirmeye gelmiyoruz, biz birleştirmeye geliyoruz. Biz buradaki gençleri Meclis'e taşımaya geldik. Gençlerin yeri dağlar değil, Meclis'tir.

-Sizleri KCK ile kayyum arasına sıkışmaktan kurtaracağız. Başbakan iken net tavır koyup kayyuma izin vermedim. KCK'ya da karşı çıktım.

-Ne kayyuma ne KCK'ya muhtaç olacaksınız. Biz sınırların ötesindeki Kürt kardeşlerimizi kendimizden ayrı düşünmedik. Biz emperyalistlerin çizdiği bu sınırları duvar gibi görmeyeceğiz.