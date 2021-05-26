Ahmet Davutoğlu, Soylu'nun iddialarına yanıt verdi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk TV'deki iddialarına yanıt verdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fox televizyonunda gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Habertürk televizyonunda dile getirdiği iddialara yanıt verdi.
Ahmet Davutoğlu, Soylu’nun sözlerini reddederek, “Süleyman Soylu biliyor ki söylediği her şey külliyen yalandır” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pazartesi akşamı Habertürk televizyonunda katıldığı programda, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında AKP'nin diğer partilerle koalisyon görüşmelerinde dönemin başbakanı ve AKP’nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun “şiddetli tartışmalar neticesinde dengesini yitirdiğini, ‘Hepinizin odalarında neler konuştuğunu dinletiyorum ve biliyorum’ dediğini” iddia etmişti.
Davutoğlu, Soylu’nun o dönemde kendisinin görevden alınması için bir kumpas kurduğunu itiraf etmiş olduğunu söyledi.
Küçükkaya, “Belki Cumhurbaşkanı’nın haberi yoktu” sorusu üzerine Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı’nın bilgisi dışında olamaz” yanıtını verdi.
Davutoğlu, Soylu’nun bu sözleriyle, “Ak Parti’yi yakarım” mesajı verdiğini iddia etti, 'dinlettiği' iddiasını da reddetip, “Ellerinde bir kanıt verse göstersinler” dedi.
Davutoğlu şunları söyledi:
"Soylu, kendi genel başkanını görevden almak için bir kumpasın içinde olduğunu kabul etti. Buradaki mesaj Ak Parti’ye, Erdoğan’a. O mücadelede çetin bir şeye kalkıştım. İmar rantlarına, faiz rantlarına neşter atacaktım. Siyaset ile mafya arasındaki bağları koparmak için yasa getirecektim. Artık itiraf ediyorum, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak, o dönem Cumhurbaşkanı’nın koordinasyonuyla bana kumpas kurdular. O kumpasın hesabını verecekler. Ve ben yalnız bırakıldım."
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