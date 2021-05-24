HKP'den Erdoğan ve Davutoğlu hakkında suç duyurusu

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:29

Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın sunduğu “Özel Röportaj” adlı programın konuk olmuştu. Programda gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Davutoğlu’nun ABD’nin Pensilvanya eyaletine gittiğini hatırlatarak, “Pensilvanya’ya devletin bilgisi dâhilinde gitmek ne demek?” diye sorusu üzerine Davutoğlu, “Birleşmiş Milletler’e giderken Erdoğan ile FETÖ’nün yurt dışındaki propagandalarını ve Türkiye’de bir devlet haline dönüşmelerini nasıl engelleyeceğimizi değerlendirdik. Vardığımız sonuç FETÖ’nün Türkiye’ye getirilmesi gerektiği yönündeydi. Fethullah Gülen ile Türkiye’ye dönmesi için konuştum. Bu görevi bana başbakan verdi. Başbakana iyi niyetli olmadıklarını söyledim. Ben Fethullah Gülen’e Türkiye'ye gelmesi gerektiğini söyledim” ifadelerini kullanmıştı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları söz konusu konuşmanın ardından harekete geçerek Ahmet Davutoğlu ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, “Örgütlü Suça Yardım Etme, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarını işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“BU YAPI AKP İKTİDARI DÖNEMİNDE KOALİSYON ORTAĞIDIR”

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede,“Müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi olarak birçok kez, karanlık bir yapılanma olan Fetullahçı Terör Örgütünün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için savcılığınıza suç duyurusunda bulunduk. Bu yapılanma siyasi iktidar tarafından korunup kollanmasaydı ne orduda ne yargıda ne de polis ve eğitimde örgütlenip büyüyemezdi. Daha önce sunmuş olduğumuz dilekçelerde de belirttiğimiz üzere bu yapı AKP iktidarı döneminde adeta bir koalisyon ortağı şeklinde kabul görmüş ve büyümesine izin verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMIŞLARDIR”

FETÖ’nün AKP iktidarı döneminde büyüdüğüne dikkat çekilen dilekçede, “25 Ağustos 2004 tarihli MGK kararında da belirtildiği üzere; Anayasada zikredilen laik hukuk devletini yok etmek isteyen bu terör örgütünün üzerine gidilmesi gerekirken, AKP iktidarları döneminde bunun tersi yapılmış ve bu örgütün büyümesi sağlanmıştır. AKP yöneticileri ve bu karanlık örgüt üyeleri adeta eylem birliği içinde çalışmışlardır. Bu ilişki, 17-25 Aralık 2013 tarihine kadar da açık şekilde devam etmiştir” denildi.

Dilekçe’nin devamında, “Bu yasa dışı ilişkinin bir kanıtı da 18 Mayıs 2021 tarihinde Halk TV'de yayınlanan Ahmet Davutoğlu röportajıdır. Bu röportajda dönemin Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu FETÖ ile ilişkilerini ve bu yapıya karşı AKP iktidarının yaklaşımını açıklamaktadır” denildi. Dilekçede, Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HALEN İKTİDARDIR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça Okur açıklama yaptı.

Okur şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Halkımız, Değerli Basın Emekçileri, Halkın Kurtuluş Partisi bir suç duyurusunda daha bulundu. Ahmet Davutoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında. Bu suç duyurumuzun konusu;18 Mayıs 2021 tarihinde Ahmet Davutoğlu’nun Halk Tv’ye vermiş olduğu röportaj ile ilgili. Bu röportajında Ahmet Davutoğlu dönemin Dışişleri Bakanı olarak, Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Pensilvanya’ya Fetullah Gülenle görüşmeye gitmiştir. Görüşmenin içeriğinde kendisine Türkiye’de artık 28 Şubat koşullarının kalmadığı, rahatça faaliyet sürdürecekleri bilgisi verilmiştir. Bu nedenle Türkiye’de rahat faaliyet sürdürmeleri için davet edilmiştir. Ancak asıl niteliğini, asıl niyetinin ne olduğunu bu röportajını suç duyurumuzda belirttik. Kendisi bizzat söylemiştir. Biz onların niteliğini, Türkiye üzerindeki emellerini biliyorduk bunun önüne geçmek için bizim önümüze geçmelerine engel olmak için, bu faaliyetlerini engellemek için yaptık, davet ettik demiştir.

Biz, Türkiye’de FETÖ’nün siyasi ayak halen iktidardadır diyerek defalarca kere suç duyurusunda bulunduk AKP’nin Genel Başkanı ve yöneticileri hakkında. Bu suç duyurularımız ya sümen altı edildi ya da soruşturmaya gerek olmadığı şeklinde kararlar verilerek ortadan kaldırıldı. Evet, biliyoruz, Halkın Kurtuluş Partisi bu iki gerici gücün bu şekilde müzakere ve ortaklıkla ülkemizi ortaçağın karanlıklarına götürmek isteğinin farkında. Bunu 15 Temmuz günü hemen fark etmişti ve 16 Temmuz da yapmış olduğu basın açıklamalarıyla HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe basına duyurmuştu. Şimdi biz daha önceden teorinin gücüyle gösterdiğimiz, gördüğümüz bu niteliği bu Fetullahçı örgütle beraber yürüdükleri, ne istedilerse vermedikleri AKP iktidarı hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.

Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz. İşte kanıt istiyorsanız kanıt ortada, açık, görev sizi bekliyor. Bunu yapacak Cumhuriyet savcısı kaldı mı bilmiyoruz. Ama biz görevimiz bilincimiz, inancımız gereği suç duyurusunda bulunduk. Bekleyelim görelim."