Ahmet Davutoğlu: Yüreğimde bir çocuk gizli

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:04

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu çocuklarla görüştü. Davutoğlu, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen görüşmeyi anlatan videoyu ise Twitter hesabından paylaştı.

Davutoğlu'nun "Meclis'le çocuk arasında bir ilişki var" sözleriyle başlayan video, "Yüreğimde bir çocuk gizli ve ben hep diyorum ki O'na sen hiç gitme!" notuyla paylaşıldı.

İşte o video: