Ahmet Davutoğlu: Yüreğimde bir çocuk gizli
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu çocuklarla görüştü.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu çocuklarla görüştü. Davutoğlu, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen görüşmeyi anlatan videoyu ise Twitter hesabından paylaştı.
Davutoğlu'nun "Meclis'le çocuk arasında bir ilişki var" sözleriyle başlayan video, "Yüreğimde bir çocuk gizli ve ben hep diyorum ki O'na sen hiç gitme!" notuyla paylaşıldı.
İşte o video:
Yüreğimde bir çocuk gizli ve ben hep diyorum ki O'na sen hiç gitme! pic.twitter.com/Mynb97WNkT— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 4, 2021
Video Haberler
- Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
- Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
- Sinirler gerildi... CNN Türk canlı yayınında kavga!
- Kürsüdeki yetkiliyi şoke eden 'Cengiz İnşaat' tepkisi
- CHP'den Erdoğan'lı 'destek nerede?' videosu
- Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlık'tan 'İmamoğlu' açıklaması
- Mübariz Mansimov Mehmet Ağar’la ilgili neler anlattı?
- İçişleri Bakanlığı'ndan “Pazar Yerleri” genelgesi
- İmamoğlu için art arda açıklamalar
- Tedirgin edici sözler: Önümüzdeki hafta...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmenini ikna edemiyor
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- MHP'den Ebru Baki'ye ağır sözler
- Araştırmacı İbrahim Uslu'dan kritik seçim analizi
- CHP'li Erdoğdu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözler