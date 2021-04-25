Gelecek Partisi'nin acı kaybı! Haberi Ahmet Davutoğlu paylaştı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından partisinin kurucular kurulu üyesi Mehmet Aşan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin kurucular kurulu üyesi Mehmet Aşan'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:
Kurucular Kurulu üyemiz, emekli öğretmen, kıymetli dostum Mehmet Aşan’ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kardeşime Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm Gelecek Partisi camiamıza başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.
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