Ahmet Davutoğlu'ndan 'erken seçim' iddiası: Tarih verdi

28 Nisan 2021 Çarşamba, 08:07

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomik gidişatın kötüye gittiği ve yolsuzlukların arttığı böyle bir dönemde erken seçim talebinin çok doğal olduğunu söylerken, "Bu sene erken seçim olma ihtimali var, 2022'de erken seçime gitme ihtimali ise çok yüksek" dedi.

TV 5 ekranlarında, "Liderler Turu" programının konuğu olan Davutoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefette olsa erken seçim isteyeceğini belirtirken, "Bir ülkede ekonominin bu kadar yoksullaşmaya yol açtığı ve yolsuzlukların bu seviyeye ulaştığı bir yerde erken seçimden daha doğal ne olabilir?" diye konuştu.

Davutoğlu, bu yıl seçim ihtimalinin olduğunu, eğer bu yıl yapılmazsa 2022 yılında ise çok yüksek bir ihtimalle erken seçime gidileceğini belirtti.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Geçen sene yerli aşı yapacağız, Nisan ayında aşılamaya başlayacağız dediler, Nisan ayı geldi aşı yok. Halkını ve sağlığını korumak için aşıları çeşitlendirmen lazım. Tek bir yere bağımlı olmamak gerek.

Sinovac aşısına bağımlı oldular. Bir miktar da gecikmeli olarak Biontech geldi. Yeterli aşı gelmediği için ikinci doz gecikmelerle yapılıyor.

Verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. Sağlık Bakanlığı'nın Aralık'taki rakamlarına baksanız Türkiye'de şu anda aşılanmamış kimsenin kalmamış olması lazım. Halbuki bugün aşılama oranı yüzde 10-12 civarında.

Aşıyı vatandaşlara eşit şartlarda yapmanız lazım. Gelen aşıyı önce AK Parti MKYK'sına yapıyorsun. İzleyen halk ne diyor? Onların canı can da bizimkisi ne oluyor diye düşünmüyor mu?

"Lebaleb" kongreler yaptılar. Bazıları kuraldan istisna ise o kural artık yok demektir.

Sadece 163 sanatçı son 1 yıl içinde intihar etti. Çünkü rızkını temin edemiyor. Birlikte intihar eden eşler var. Milletin yüreği kanıyor.

Yolsuzluklar artık normalleşti, işin esası yolsuzluk oldu.

Türkiye'de yolsuzluğun tanımı kalmadı. Bir bakanın kendi şirketinden mal alması yolsuzluk değilse, yolsuzluk ne o zaman?

Bu iktidarın toplumsal olarak karşılığı kalmamıştır. Sokağa indiğinizde görüyorsunuz.

Tayyip bey bugün muhalefette olsaydı bangır bangır erken seçim isterdi. Bir ülkede ekonominin bu kadar yoksullaşmaya yol açtığı ve yolsuzlukların bu seviyeye ulaştığı bir yerde erken seçimden daha doğal ne olabilir?

Bu sene erken seçim olma ihtimali var, 2022'de erken seçime gitme ihtimali ise çok yüksek."