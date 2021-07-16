Ahmet Davutoğlu’ndan AKP iktidarına: "Devleti 3-5 çeteye, 3-5 yolsuza peşkeş çektiler"

16 Temmuz 2021 Cuma, 20:49

Partisinin il binasının açılışını yapmak üzere eşi Sare Davutoğlu ile birlikte bugün Giresun’a gelen Ahmet Davutoğlu, balkondan halka seslendi. Davutoğlu, “Herkes dertli, herkes feryat içinde. İşte onun için Anadolu sathına çıktık. Milletimizin hakkını; bu vatanın, bu ülkenin hakkını hukukunu korumak için tekrar huzurlarınıza geldik” diye konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

“MİLYON DOLARLIK RÜŞVETLER”

“Neye karşı olacağız biliyor musunuz; bir tarafta bin 500 lirayla geçinmeye çalışan emekli. Yüzde 150’ye varan maliyet girdisiyle yüzde 30’ları aşmayan alım katları arasına sıkışmış çiftçi, akşam hiç siftahını yapmadan kapatan esnaf Türk lirasıyla geçinmeye çalışırken -her gün değer kaybeden Türk lirası ile- maalesef iktidar sahipleri arasında milyar dolarlık servetlerle yurtdışında servet edinenler de var. Milyon dolarlık rüşvetler, maaş alan gazeteciler, mafya örgütleriyle ilişkili milletvekilleri var. Bir maaşla geçinemeyen halkın yanında 3 maaşla, 4 maaşla geçinenler var. İşte bunun için Giresun’dayız, Anadolu’nun her yerindeyiz.

“ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALMAK ZULÜMDÜR”

"Ne mi yapacağız; bir kere milletin üstünde asalak gibi geçinen, 3-5 maaş alan bütün o Ankara bürokrat elitinin hepsinin maaşlarını bire indireceğiz. İş yapmayanları da bırakacağız. İsraf kalemlerini tasarruf kalemine çevireceğiz. Önce devlet tasarruf yapacak. Ne mi yapacağız? Asgari ücretten vergi almayacağız. Bu şartlarda asgari ücretten vergi almak zulümdür. Asgari ücret açlık sınırındayken asgari ücretten vergi alan iktidar zulmediyor. Ne mi yapacağız? Ülkede maliyet giderlerinin altında kalan ürün fiyatlarını maliyet fiyatlarının üzerine çıkaracağız. Ne mi yapacağız? Bütün yolsuzlukların bataklığını kurutacağız, kimse siyaset üzerinden zengin olmayacak.”

“SİYASİ AHLAK YASASINA CUMHURBAŞKANI ‘OLMAZ’ DEDİ”

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarına da değinen Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Neler söylüyor; bir eski başbakanın oğlunun kokain ticareti yaptığını söylüyor. Bir marinaya çöktüğü iddiası karşısında daha önceki bir İçişleri Bakanı, ‘Biz çökmesek mafya çökecekti’ diyor. Devletin itibarını yerle bir ettiler. Devleti 3-5 çeteye, 3-5 yolsuza peşkeş çektiler. Giresunlular, şimdi bizi anlıyor musunuz? Biz, 2016’da Sayın Cumhurbaşkanına, o günkü yönetime ‘Siyasi ahlak yasası çıkaralım’ dedik. ‘Olmaz’ dedi Cumhurbaşkanı, ‘İlçe başkanı bulamazsınız’ dedi. Sanki ilçe başkanı olan, il başkanı olan kâr elde etmek için, rant elde etmek için başkan oluyor.”

ŞER-HAYIR KIYASLAMASI

Mülakatı kaldırıp liyakati getireceklerini de vurgulayan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şer nedir, yolsuzluktur. Şer nedir, yoksulluktur. Şer nedir, mülakat üzerinden akraba kayırmacılığıdır. Damatların, yeğenlerin hakim olduğu bir düzen kurmaktır. Şer nedir, yüksek faizdir. Şer nedir, yüksek enflasyondur. İşte bu şerleri biz kovacağız. Hayır nedir? Hayır, adalettir. Hayır, düşük enflasyon, ucuz hayattır. Hayır, yüksek maaştır. Hayır, düşük faizdir. Allah o hayırları bize nasip eylesin.”