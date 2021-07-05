Davutoğlu’ndan yeni düzenlemeye tepki
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tütün üreticilerine yönelik yeni düzenlemesine sert sözlerle tepki gösterdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetki belgesi almadan tütün üretimini yasaklayan kararını eleştirdi.
Twitter’dan paylaşımda bulunan Davutoğlu “Nedir derdiniz? Adıyaman ve bölgenin önemli gelir kaynağı tütüne getirilen düzenlemeyle başka geliri olmayan yerli üreticiyi neden yok etmek istiyorsunuz? Yabancının tütünü serbest, yerli üreticinin değil. Yeni rant alanı mı oluşturuluyor? Bu yanlış derhal düzeltilmeli” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan ve bildirimde bulunmadan tütün üretimi yapılması 1 Temmuz’da yasaklanmıştı.
3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülen 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda yapılan düzenlemeye tütüncüler tepki göstermişti.
Özellikle Adıyaman’da tütün üreticileri, Çelikhan, Sürgü ve Reşadiye’de ayrı ayrı protestolar düzenleyerek yeni düzenlemenin iptalini istemişti.
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