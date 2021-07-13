Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'serok' göndermesi: Gün tutuyorum...
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Serok Erdoğan!" sloganları atılması üzerinden MHP lideri Bahçeli'ye seslendi. Davutoğlu, Bahçeli'nin "Erdoğan’a serok dedirten güç kimdir?" diye soracağı günü beklediğini ifade etti.
Hatay’a gelerek partisinin 1’inci olağan kongresine katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Defne ilçesinde bir otelde basın toplantısı düzenledi.
Davutoğlu, Türkiye’de, esnaf, çiftçi, işçi, emekli ve emeklilikte yaşa takılanların feryat ettiğini ve bunun tek çözüm yolunun seçim olduğunu kaydetti. Davutoğlu, "Eğer bu gün seçim olmuyorsa, Cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bir sistemi getirip, sistemi tıkayan ve her şeyi cumhurbaşkanı iradesine bırakan bir sistem dolayısıyladır ama bu sistem de yürümeyecek. Çarpıcı bir tabirle söyleyeyim, belki ilk burada kullanacağım ama Cumhur İttifakı herhangi bir ittifak değildir, bir mahkumlar ittifakıdır. Sayın Erdoğan, Bahçeli’ye mahkum çünkü mecliste çoğunluğu kaybediyor Bahçeli olmazsa. Bahçeli, Erdoğan’a mahkum çünkü oy oranı ile bir dahaki seçim barajını aşması mümkün görünmüyor" dedi.
BAHÇELİ'YE GÖNDERME: 'SEROK ERDOĞAN' DEDİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Serok Erdogan' denildiğini kaydeden Davutoğlu, "Sayın Bahçeli beş yıldır bana ‘Serok Ahmet’ diyerek saldırıyordu, şimdi Erdoğan’a da Diyarbakır’da ‘Serok Erdoğan’ dediler, Bahçeli üç gündür susmuş. Gün tutuyorum artık, bakalım hangi gün, artık Bahçeli ne zaman ‘Erdoğan’a serok dedirten güç kimdir, maksadı nedir, arkasında kim vardır?’ diye ne zaman soracak bakalım. Öbür tarafta Bahçeli korkusuyla Erdoğan, içişleri bakanını görevden alamıyor ama savunmuyor da. Türkiye’de Cumhur İttifakı, bir mahkumlar ittifakı mahkumlar koalisyonuna dönüştüğü için ayakta kalıyor. Birbirine mahkum anlamında söylüyorum, hukuki anlamında değil” diye konuştu.
"TÜRK SİYASETİNİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ"
Türkiye’de Gelecek Partisi’nin kuruluşunun ardından birçok siyasi parti kurulduğunu hatırlatan Davutoğlu, “Türk siyasetinin önünü biz açıyoruz. Biz dalga kıran gibi korku duvarlarını aşıyoruz, arkadan gelenler korku duvarları aşılmış şartlarda daha rahat siyaset yapıyor” ifadelerine yer verdi.
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