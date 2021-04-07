Ahmet Davutoğlu'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş tepkisi

07 Nisan 2021 Çarşamba, 17:39

Davutoğlu, Kahramanmaraş’ta partisinin İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu. Davutoğlu'nun gündeminde Çin Büyülelçiliği'nin sosyal medya hesabından Akşener ve Yavaş'ı etiketleyerek yaptığı paylaşım vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Sesiniz niye çıkmıyor?” diye soran Davutoğlu, "Çünkü, aşıda Çin’e muhtaç. Tabii Çin’e bütün aşı yatırımını Sinovac üzerinden yapınca, bugün Çin Büyükelçisi Ankara’da Türkiye’ye ayar verme cüretini gösterebiliyor. Ve siz Türkiye’ye bir tek yere muhtaç ederek aslında egemenliğimize halel getirdiniz" diye konuştu.

Davutoğlu, özetle şunları söyledi:

"İSTİKLALİMİZE HAKARETTİR"





Dün Ankara’da Çin Büyükelçisi bir tweet atarak Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinde, İstiklal Savaşı’nın karargahında Doğu Türkistan konusunda haklı kaygılarını dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı’na açıktan tehditler savurarak, açık söyleyeyim Ankara’da Türkiye’yi yönetenlere bir ayara vermeye çalıştı. Bu bütün diplomatik teamüllere aykırıdır. Bu bizim izzet yüklü tarihimize tam bir hakarettir. Bu istiklalimize hakarettir, müdahaledir. Ankara’daki büyükelçiler, misafir olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Milleti’nin misafiri olarak her zaman saygı görürler. Ama birisi eğer Türkiye’de şu veya bu gerekçe ile parmak sallamaya kalkar, ayar vermeye kalkarsa ona verilecek cevap da en iyi Kahramanmaraş’tan söylenir. Haddinizi bilin. Burası Kahramanmaraş, burası Ankara.

"EGEMENLİĞİMİZE HALEL GETİRDİNİZ"

Ama esas Türkiye’yi bu durumu düşüren iktidara seslenmemiz gerekir. Hani onurla arkasında durduğumuz şekilde Sayın Erdoğan Davos’ta ‘One minute’ demişti ya ve o zaman birlikte bir ekip olarak çalıştığımız o gece de onurla o sözün arkasında durmuş ve İsrail Cumhurbaşkanı’na kendi şahsi telefonumdan özür diletmiştik ya ve bütün bir İslam Dünyası bütün mazlumlar ayağa kalkıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı’nın arkasında durmuştu ya. Şimdi sorma vaktidir, O gün ‘One minute’ diyen Erdoğan bugün Çin’e niye ‘One minute’ diyemiyor Allah aşkına? Niye, Çin’in Büyükelçisi haddini aşarak, Türkiye’de siyasilere, belediye başkanlarına açık bir şekilde tehdit savururken, Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler sessiz kalıyorlar? Cevap çok açıktır. O gün ‘One minute’ dendiğinde Sayın Erdoğan’ın yanında Kahramanmaraş’ın değerlerine, Anadolu’nun değerlerine hayatını feda etmeye hazır bir ekip vardı. Ama şimdi Sayın Erdoğan’ın sesi çıkmıyor. Çünkü açık bir şekilde, dümende Çin muhibbi, 28 Şubat ideoloğu Perinçek’in olduğunu söyledikleri bir Türkiye var. Aradaki fark bu. Niye Erdoğan sessiz kaldı. Çünkü, aşıda Çin’e muhtaç. Tabii Çin’e bütün aşı yatırımını Sinovac üzerinden yapınca, bugün Çin Büyükelçisi Ankara’da Türkiye’ye ayar verme cüretini gösterebiliyor. Ve siz Türkiye’ye bir tek yere muhtaç ederek aslında egemenliğimize halel getirdiniz.

"MİLLET HESABINI SORAR"

Çin’in şu hani kaçıp giden Hazine Maliye Bakanı var ya onun döneminde, Türkiye’ye bir milyar dolarlık swap yatırımı var. O da karşılıklı yatırımdır. Merkez Bankası’nı kaynaksız bıraktılar, rezervsiz bıraktılar ve Çin’e el açmak zorunda kaldılar. Şimdi bir milyar dolar Çin’in swap yatırımı var diye, eğer Doğu Türkistan’a sessiz kalıyorsanız, eğer Doğu Türkistan üzerinden bize hakaret eden Çin Büyükelçisi’ne sessiz kalıyorsanız, bu millet hesabını sorar.