İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'dan, Çin Konsolosluğu önündeki eyleme ziyaret

07 Nisan 2021 Çarşamba, 15:24

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde politikalarını protesto eden Uygurların İstanbul Sarıyer’de bulunan Çin Konsolosluğu önündeki eylemleri devam ediyor.

Çin Konsolosluğu’na çıkan yolu, polisin kapatması üzerine bugün Tarabya Sahili’nde toplanan kalabalık, slogan atarak seslerini duyurmaya çalıştı.

"AYNEN İADE EDİYORUZ"

Eylemci gruba İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, destek ziyaretinde bulundu. Tek tek gruptakiler ile görüşen Kavuncu, daha sonra yaptığı basın açıklamasında, “Kıymetli Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz, soydaşlarımız, hemşehrilerimiz, bugün burada sizleri dinledik. Burada gördüğünüz bu kalabalığın tek isteği var, hiçbir siyasi talebi yok, hiçbir siyasi söylemi yok, sadece evladını, annesini ya da babasını ya da kardeşini arıyor. Son derece insani bir taleple bu insanlar toplanmışlar ve günlerdir bir cevap istiyorlar. Akrabaları ile ilgili bilgi istiyorlar. Burada olmamızın ana sebebi, en önemli sebebi bu. Bunun altını ısrarla çiziyorum. İkinci sebebimiz ki çok önemli bir sebep, biliyorsunuz dün Çin Büyükelçisi bir açıklama yaptı. Ne yazık ki bu açıklamayla, burada, Türkiye Cumhuriyeti’nde bir siyasi partinin genel başkanına, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e adeta tehditvari bir şekilde parmak salladı. Ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı açıkça ve aleni bir şekilde, küstahça tehdit etti. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, bu ülkenin vatandaşı olan hiç kimseye herhangi bir yabancı misyonun parmak sallamaya ne haddi vardır, ne de cürreti. Bunun en ağır cevabını bugün biz demokratik haklarımızı kullanarak, kendilerine buradan aynen iade ediyoruz” dedi.

Kavuncu'nun basın açıklamasının ardından grup sloganlar eşliğinde Çin Konsolosluğu’nun bulunduğu sokağın başına yürüyerek, siyah çelenk bıraktı.