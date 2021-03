AKP'li Cahit Özkan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' yanıtı

30 Mart 2021 Salı, 17:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına verdiği 'erken seçim' talimatı, siyasetin gündemindeki yerini koruyor. Konu, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın da gündemindeydi.



TBMM'de düzenlediği basın toplantısında erken seçim tartışmalarına da değinen Özkan, "Bugüne kadar da zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin öngörmüş olduğu, seçimlerin zamanında yapılmasına dair arzu milletimizin de beklentisiydi. Bu çerçevede bugüne kadar sürekli seçim beklentisi içinde olanlar, her daim güncelledikleri yeni seçim tarihleriyle milletimizin kafasını karıştırmaya gayret ettiler" diye konuştu.

2023'Ü İŞARET ETTİ

Bir sonraki seçim tarihine kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevde olacağını söyleyen Özkan, "Bundan önce seçim istemek demokrasiye, milletimizle yapılmış olan sözleşmeye aykırıdır. İnşallah 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. Yılında, millete hizmet borcunu ödemiş olan hükümetimiz yeniden yetki almak için, yeniden milletimize hizmet etmek üzere seçim vakti saatinde yapılacaktır" diye konuştu.

KÜRŞAT AYVATOĞLU AÇIKLAMASI

Özkan, otomobilde uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturan Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Her kim nerede, hangi görevlerde, ister bürokratik ister siyasi partilerde her kim hangi yanlışı yaparsa bedelini öder. Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik bir hukuk devletidir. Hukuk devleti olmanın gereği hukuku ihlal edenleri, hukukta ve kanunlarda karşılığı neyi gerektiriyorsa kulağından tutar, yargının önüne götürmek hepimizin bir vatandaşlık görevidir. AK Parti bu tür benzeri olaylarla ilgili her nerede bir hak ihlali, bir hukuksuzluk, hukuka, demokrasiye aykırılık teşkil eden davranış içerisinde oluyorsa kulağından tutar yargının önüne getiririz ve sonuna kadar da takipçisi oluruz. Bu anlamda parti yetkililerimiz gerekli açıklamaları yapmıştır. Hamza Bey gerekli açıklamaları yapmış ve yargı sürecinin takipçisi olacağını ifade etmiştir."