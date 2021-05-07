Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, listesini açıkladı

07 Mayıs 2021 Cuma, 15:21

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi ve Divan Kurulu'nun tarih konusundaki anlaşmazlıklarına sahne olan olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Burak Elmas, yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na teslim etti.

Burak Elmas'ın yönetim kurulu asil listesinde Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Murat Tacir, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Özgür Işıtan Gün bulunuyor. Açıklanan yedek yönetim kurulu listesinde ise İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu ve Ahmet Ozan Şener yer alıyor.

Elmas'ın Denetim Kurulu asil listesinde Asaf Savaş Akat, Tolga Erem ve Emre Şehsuvaroğlu; yedek listesinde ise Barış Nane, Anıl Mertol ve Nazımcan Angın isimlerine yer verildi.

Burak Elmas'ın Galatasaray Televizyon A.Ş. için verdiği yönetici listesinde, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması talebine en sert tepkiyi gösteren isimlerden birisi olan Galatasaray Dergisi eski genel yayın yönetmeni ve gazeteci Mehmet Şenol'un bulunması dikkat çekti.

YÖNETİM VE DİVAN KURULU KARŞI KARŞIYA

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan ve Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu'nun da aday olduğu seçim öncesinde, Yönetim Kurulu ve Divan Kurulu arasında "tarih" anlaşmazlığı yaşanıyor. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetiminin pandemi koşulları ve kısıtlamaları gerekçe göstererek seçimi ileride belirlenecek bir tarihe ertelediğini açıklaması üzerine üç başkan adayından da tepki gelmiş, Divan Kurulu sürecin herhangi bir değişiklik yaşanmadan devam ettiğini duyurmuştu. Yönetim Kurulu ise resmi siteden bugün yayınladığı açıklamayla, Divan Kurulu'nun bu konuda yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.