Ahmet Emre Çavuş’un ismi Sultangazi'de yaşayacak

18 Eylül 2020 Cuma, 22:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 16 Eylül tarihli meclis oturumunda sokak isimlendirmesi yapıldı.

İstanbul Sultangazi’de 2015 yılında yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve 2 yıl 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş’un adı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Eylül Ayı Meclis Toplantısında tüm partilerin oy birliği İle 75.Yıl Mahallesi’nde bulunan bir sokağa verildi.

Ahmet Emre Çavuş’un ailesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) verilen Dilekçe ile, ‘’Ahmet Emre Çavuş’ İsmin Yaşadığı İlçe ve mahallede sokağa verilmesi talebi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından olumlu karşılandı ve Eylül Ayı İBB Meclisinde görüşülmek üzere meclise sevk edildi.

İBB Harita Komisyonu Başkanı Mehmet Yiğit, AKP Komisyon Üyeleri Kübra Nur Uslu, Leyla Gülden Kıldan, Güven Yiğit, Haluk Sadıkoğlu, CHP Komisyon Üyeleri Murat Cirav, Ali Haydar Kahraman, Ayşegül Okumuş Görgü, ve İBB Kültür ve Sanat Komisyonu , Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu tarafından oy birliği ile kabul edildi.

İBB meclisi Komisyonlardan Oy Birliği ile gelen dosya İBB Meclis Görüşmelerinde tüm ( AKP, CHP, MHP, İYİ Parti) siyasi parti meclis üyelerin oyları ile 'Ahmet Emre Çavuş' İsmi 75 Yıl mahallesinde sokağa verildi. Komisyon üyeleri, bireysel silahsızlanmaya dikkat çekmek için bu isimlendirmenin büyük önem taşıdığını belirtti.

Oylama Sonrası Dosya Hakkında Söz Alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP Meclis Üyesi Harita Komisyon Başkanı ve Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit, ‘’Sayın Başkan Ortak Raporunda Sultangazi İlçemizde İsmimsi Yola ‘’Ahmet Emre Çavuş’ İsmin verilmesine Yöneliktir Ahmet Emre Çavuş ilçemizde yaşayan Zeynep ve Bülent Çavuş’un kıymetli evlatları 17 yaşındayken sokakta gezerken serseri bir kurşunla vurulmuş, felç olmuş ve 747 gün hayat mücadelesi verdikten sonra vefat etmiştir .Ailesi büyük bir çaba harcamış ancak kurtaramamıştır .Ahmet Emre Çavuş’a rahmet diliyorum ailesine başsağlığı diliyorum. Özelikle silahsızlanmaya vurgu yapmak adına isminin yaşatılması için müdürlük teklifi komisyonlarımızca uygun görülmüştür.’’ ifadelerini yer verdi.

Oylama Sonrası CHP Adına Söz Alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Üyesi ve Harita Komisyon Üyesi Murat Cirav, ’’Sultangazi’de Yaşamış Olan Ahmet Kardeşimizin vefatı hakaten derinden üzmüştür bu süreç içerisinde Babası Bülent Çavuş’un çok emeği geçmiştir. Bu konuda çok rica etmiştir. Ben buradan söz aldım öncelikle kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum babasına, annesine ve sevenlerine ailesine başsağlığı diliyorum ve harita komisyonundaki arkadaşlarımızda bu maddenin geçmesinde yapmış olduğu çabalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Yüce divanada bu gün bu konuda ismini verilmesi ve oy birliği ile geçmesinden dolayıda tüm meclise teşekkür ediyorum ‘’ ifadelerin kullandı .

AHMET EMRE ÇAVUŞ KİMDİR?

26 Mayıs 1998 İstanbul Sultangazi 75. Yıl Mahallesinde dünyaya geldi. İlk orta eğitimini yaşadığı mahallede tamamladı. Lise eğitimini GOP Sağlık Meslek Lisesinde başladı.

11. Sınıf öğrencisiyken 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla omuriliği zedelenerek felç olan Ahmet Emre Çavuş İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 7 ay yoğun bakımda tedavi gördü.Bu zor tedaviyi başarıyla geçen genç daha sonra Şişli'de Ornöram Fizik Tedavi Merkezinde 1 Yıl 5 Ay fizik tedavi gördü.

Ara ara değişik hastanelerde kısa süreli tedaviler gören Ahmet Emre 21 Haziran 2017 günü ameliyat için tekrardan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2 büyük ameliyat geçirdi.

Ameliyatlar başarılı geçti. 13 Ağustos 2017 gece aniden fenalaşan Ahmet Emre sabah 06:20 vefat etti. Ahmet Emre’yi Vuran Zanlı Beş Yıldır Yakalanmadı Babası Bireysel Silahlanmaya Hayır Platformu Başkanı Gazeteci Bülent Çavuş ve Annesi Zeynep Çavuş Oğullarını Vefatından Sonra 5 Yıldır Hukuk mücadelesi veriyorlar.

Ahmet Emre 2 yıl 11 gün yaşamak için büyük mücadele verdi.