Ahmet Hakan'dan dikkat çeken AA muhabiri yazısı: Rus büyükelçi suikastına benzetti

Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili bakanlara soru soran AA muhabiri Musab Turan'ı hedef aldı. Hakan, Turan'ın sorusunu Rus büyükelçinin öldürüldüğü suikasta benzetti.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2021 Pazar, 10:03
Ahmet Hakan'dan dikkat çeken AA muhabiri yazısı: Rus büyükelçi suikastına benzetti
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili sorduğu sorularla gündeme oturan ve iş akdi feshedilen Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan hakkındaki tartışmalar devam ediyor.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Turab'ın sorusunu Rus büyükelçisini öldüren süikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın eylemine benzetti. Hakan, "Bu muhabirin FETÖ ile zerre alakası olmayabilir. Ama yaptığı şey... Küçük çapta Rus büyükelçi suikastı gibi. Sabbah’ın fedailerini andırıyor gibi" ifadelerini kullandı.

Hakan, konuyla ilgili yazısını şöyle sürdürdü:

"Bu muhabir FETÖ’den acayip uzak olabilir. Ama yaptığı şey... Uyuyan hücrenin uyanması gibi. Vücuda sarılan bombanın piminin çekilmesi gibi. AA muhabiri, aynı temalar üzerine bir soru sorsaydı... Ama soruyu sorarken... Gazetecilik formasyonundan bu denli hazin bir şekilde uzaklaşmasaydı... Bunların hiçbirini demezdim."


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