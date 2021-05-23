Ahmet Hakan'dan dikkat çeken AA muhabiri yazısı: Rus büyükelçi suikastına benzetti

23 Mayıs 2021 Pazar, 10:03

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili sorduğu sorularla gündeme oturan ve iş akdi feshedilen Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan hakkındaki tartışmalar devam ediyor.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Turab'ın sorusunu Rus büyükelçisini öldüren süikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın eylemine benzetti. Hakan, "Bu muhabirin FETÖ ile zerre alakası olmayabilir. Ama yaptığı şey... Küçük çapta Rus büyükelçi suikastı gibi. Sabbah’ın fedailerini andırıyor gibi" ifadelerini kullandı.

Hakan, konuyla ilgili yazısını şöyle sürdürdü: