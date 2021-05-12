Ahmet Kandemir: "Başarının sadece parayla gelmediğini ispatladık"

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 22:18

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu beşinci sırada bitiren ve play-off çeyrek finalinde Tofaş ile eşleşen Beşiktaş Icrypex'te başantrenör Ahmet Kandemir, kulübün resmi sitesine değerlendirmelerde bulundu. Kandemir, sezona zor şartlarda giriş yaptıklarını vurgulayarak sözlerine başladı:

"Sezon başında 3.5 milyon dolar borcu olan bir basketbol şubesi vardı ve yeniden yapılandırmaya gidilmesi lazımdı ve bunun için şube olarak bir planlama yaptık. Eski borçları bitirmek ve maaş bütçesi ödenebilir bir kadro inşa etmek için yola çıktık.

Bazen üç adım ileri sıçrayabilmek için bir adım geriye gelmek gerekiyor. Sezon başında kurduğumuz oyuncu kadrosu Beşiktaş basketbolunun son yıllarda alışık olduğu bir kadro değildi. Çok farklı bir vizyon ile sezona başladık. Çok genç bir ekip, kalıcı ve uzun vadeli kadro yapısı üzerinde çalıştık.

Sezon başında çok ciddi sıkıntılar yaşadık. İlk altı karşılaşmada hiç galibiyet alamadık. Bir de sezon öncesi aldığımız -1 puan cezası vardı. Bu durumlar camiayı biraz moral bozukluğuna ve umutsuzluğa sürüklemişti."

"HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDIK"

Kandemir, kötü başlangıcın ardından lig tarihinde az görülen bir ivmeyle yükseldiklerini belirtti:

"Akabinde gerekli olan hamleleri yaparak takımın; özgüvenini, çalışma azmini tekrar kazanmasını sağladık. Genç bir takımın oynaması gerektiği gibi bir oyun yapısıyla yola devam ettik ve arka arkaya kazandığımız maçlarla bu yapının meyvesini toplamaya başladık.

Uzun yıllardır galip gelemediğimiz deplasmanlardan kazanma alışkanlığımızın verdiği özgüven ile galibiyetlerle ayrıldık ve bugün geldiğimiz noktada Beşiktaş Icrypex olarak normal sezonu iyi bir yerde bitirmiş olduk.

Lige bu kadar kötü başladıktan sonra bu ivme ile normal sezonu noktalayan takım lig tarihinde çok azdır. Bu başarımızla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandığımızı düşünüyorum."

"BİRÇOK OYUNCUMUZ A MİLLİ TAKIM'DA"

50 yaşındaki başantrenör, genç oyuncuların gelişimine verdikleri önemi vurguladı:

"Gelmiş olduğumuz noktada play-off’lara çok iyi bir yerden girdiğimizi düşünüyorum. Sadece maça ve galibiyete endeksli bir planımız asla olmadı. Galibiyetin yanında her zaman oyuncularımızın mental ve fiziksel olarak gelişimine dayalı bir plan ile yolumuza devam ettik. Bu genç kadrodan birçok oyuncumuzu A Milli Takım'da görüyoruz.

Bu durum da bizim için çok önemli bir başarı ve gurur kaynağıdır. Daha uzun vadede yeni birçok oyuncumuzun da milli formaya hizmet edeceğinden şüphem yok.

Tüm basketbol camiasının oynadığımız oyunu, benimsediğimiz sistemi ve oyuncularımızın gelişimini takdir ettiğini biliyoruz. Bu başarı başta oyuncularımızın bize ve sisteme inanmasıyla başladı. Türkiye’de var olan sisteme karşı sadece para ile başarı gelmeyeceğini ispat ettiler. Aynı zamanda teknik kadromuzda bulunan Dorde Sijan, Aybars Aksu, Sinan Çelik ve Serhat Güneş’in de katkıları çok büyük. İş disiplinleri, çalışma azimleri ve takımın oyun gücünü yükseltecek olan yapının oluşmasında sarf ettikleri çaba başarının bir diğer temel taşlarından oldu. Onları da ayrıca tebrik ediyorum."

"TAKIMIN ÖDEMELERİ ZAMANINDA YAPILDI"

Kandemir, siyah-beyazlı yönetimin oyunculara ödemelerini zamanında yaptığını kaydetti:

Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulumuz, çok büyük bütçelere takım kurmak yerine var olan gelir kaynaklarıyla kurulan bu takımın ödemelerini zamanında yaparak çalışma azmini üst seviyede tuttular. Aynı zamanda; sezon başında alınan sonuçların ardından ortaya çıkan eleştirelere karşı geri adım atmayarak bu yapının arkasında durdular. Bugün gelinen noktada kendilerinin de payı çok büyüktür.

Bundan sonra önümüzde play-off serisi var. Bu seride ligde oynadığımız basketbolun üzerine koyarak parkede yine başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Play-off’ta Beşiktaş Icrypex’in alacağı sonuçlar sürpriz olmayacaktır."

"BEŞ SEZONLUK BİR PLANIMIZ VAR"

Ahmet Kandemir, takımın uzun vadeli bir planlamayla yola çıktığını belirtti:

Biz bir sezonluk planlama yapmadık. Sezon başında da söylediğim gibi beş sezonluk bir planlamamız var. Şu anda sezon başındaki durumumuza baktığımızda bulunduğumuz yer tahmin ettiğimizin de ötesinde. Beklenilenin de fazlasında yol aldık.

Ayrılanlar ve gelenler olacaktır. Fakat mutlaka üreten bir sistem ile yeni oyuncuları takıma kazandırmak ve bu yapıyı devamlı hale getirmek istiyoruz. Bundan sonraki dönemde de ödenebilir bütçelerle yolumuza devam edeceğiz ve bu yapıya zarar verebilecek rakamlardan uzak duracağız.

"TÜRKLERİN YABANCILARDAN EKSİĞİ YOK"

Kandemir, Türk oyunculara olan güvenini vurguladı:

"Türk basketbolunda herkesin düşündüğü ama hayata geçiremediği bu yapıyı başarılı bir şekilde bu güne getirerek yeni biz vizyon açtığımızı düşünüyorum. Geçmişe dönüp baktığımızda yapılan birçok hata var ama biz bunlardan ders aldık ve bunları düzeltmek için çaba sarf ettik. Temellerini attığımız bu yapı ile bazı soru işaretlerini de ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum. Türk oyuncuların yabancılardan hiçbir eksiği yok. Yeter ki onlara yeterince özgüven, çalışma azmi ve disiplin aşılanabilsin. Bu etkenler doğru zaman ve şekilde birleştiğinde zaten onlar parkede gereğini yapıyorlar.

Bu sezon geriye dönüp baktığımızda tek üzüntümüz bu güzel takımın seyircimizin önünde oynayamaması oldu. Biliyorum ki seyircimiz yanımızda olsaydı çok daha farklı sonuçlar alabilirdik."