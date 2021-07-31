Ahmet Mümtaz Taylan: Asfalt şantiyesinde kamyon tarttım
Leyla ile Mecnun'la ekranlara dönmeye hazırlanan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan gençlik yıllardan asfalt şantiyesinde kamyon tartarak para kazandığını açıkladı.
Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Armağan Çağlayan’ın YouTube
kanalında yayımlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu.
Leyla ile Mecnun dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü
oyuncu programda hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
'RAHAT OKUYABİLMEK İÇİN…'
Gençlik yıllarında maddi zorluk çektiğini anlatan Taylan,
“Asfalt şantiyelerinde kamyon tartardım. Boşunu dolusunu... Mahrumiyet
bölgelerinde iyi para verirlerdi. Şırnak-Silopi hattındaki asfalt şantiyesinde
çalışmıştım. Yazın biraz para biriktiriyordum ki kışın rahat okuyayım diye”
dedi.
'DİYETLE 20 KİLO VERDİM'
Sağlık sorunları nedeniyle kilo verdiğini de anlatan ünlü
oyuncu mide ameliyatı olmadığını belirtti.
55 yaşındaki oyuncu “Şeker hastasıyım, fazla kilolarım nedeniyle ensüline kadar düştüm. 20 kilo verdim ama mide ameliyatı olmadım. Diyet yaptım, çok zorlandım. Şimdi kilomu korumaya çalışıyorum” dedi.
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