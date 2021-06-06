Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu anlattı

06 Haziran 2021 Pazar, 11:30

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2020-2021 sezonunda elde edilen şampiyonluğun yanı sıra teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcular Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2020-2021 sezonu boyunca şampiyonluk için çok hırslı olduklarının altını çizen Çebi, "İşin içinde hırs var. Kimse şampiyon olmamızı beklemiyordu. Takımım hırslandı, hocalarımız da hırslandı, ben de hırslandım. Çalıştık, emek verdik. Çok adaletli ve vicdanlı olduk. Allah'ın takdiriyle bu şampiyonluğun sahibi biz olduk." dedi.

Şampiyonluğun kazanıldığı Göztepe maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Basit bir durum vardı. Biz maçı almak zorundaydık. Maçı aldıktan sonra şampiyon olmamız diğer takımların alacağı sonuçlara bağlıydı. Ama bizim onlara etki etme şansımız olamayacağına göre tek hedefimiz vardı, kendi maçımızı kazanıp beklemekti. Biz kazandık, diğer taraflar da istedikleri sonuçları alamayınca şampiyonluk bizim oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"SEZON BAŞINDA FUTBOLCULARIMIZA KÖTÜ DİYORLARDI"

Sezon başında Beşiktaş'ın şampiyonlukta favori takım olarak gösterilmediğinin hatırlatılması üzerine Çebi, "Hayatta bazı şeyler direkt sonuçlarla değerlendiriliyor, futbol da böyle bir oyun. Aradaki sürecte ne yaşadığınızın önemi kalmıyor. Sonuçta bir kupa var. Başta futbolcularımıza 'kötü' diyen 'başaramazlar' diyen insanlar daha sonra kupa aldığımızda, bu çocukları yere göğe sığdıramadılar."

Şampiyonluğun değerini anlatan Çebi, "Kazandığınız zaman borcunuz çoksa borcunuzu azaltırsınız. Biz bu kazandığımız parayı geçmişte yapıldığı gibi hemen harcamaya başlarsak, kıymetini bilmezsek, iyi değerlendiremezsek, iyi sporcu alıp da yatırımları doğru yapmazsak, popülist davranışlarla bu paraları çarçur harcarsak; 1,5 sene önce geldiğim Beşiktaş’ı bir daha aynı noktada başkasına bırakmak zorunda kalırım. Bu da bana yakışmaz, verdiğim emeklere yazık olur. Çok dikkatli ve Beşiktaş’a fayda sağlayacak bu paralarla yatırım yapmak, gelir getirici tarzda futbolcularla devam etmek istiyorum. şeklinde konuştu.

"SERGEN YALÇIN'IN TEKRAR BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMASINDA BİR SIKINTI GÖRMÜYORUM"

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme için hafta içinde görüşmeyi planladıklarını vurgulayan Çebi, "Sorun olduğunu şu anda düşünmüyorum. Görüşüldüğü zaman duyacaksınız, bittiği zaman da duyacaksınız." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın konusunda taraftarların tedirginliğinin olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Çebi, şunları söyledi:

"Niye tedirgin olsunlar? Beşiktaş'ın başkanı gider başka başkanı gelir. Futbolcular gider futbolcular gelir, hocalar gider hocalar gelir. Söz konusu Beşiktaş’tır. En büyük Beşiktaş’tır. Büyük olan Beşiktaş’ın taraftarıdır. Hiç tedirgin olmasınlar. Her dönem Beşiktaş, kendi kıymetini yukarı çıkaracak insanlarla beraber olacaktır."

Sergen Yalçın'dan övgü dolu sözlerle bahseden Çebi, "Dik duruşu, zekası, sabrı cesareti... Çok artıları var. Tersinin olacağını düşünmek bile istemiyorum. Hocamızla oturup konuşacağız. Ne için sorun olsun ki? Sonuç itibarıyla bir kağıt parçasına imza atacağız. Kendime göre sıkıntı görmüyorum." dedi.

"YÜKSEK MAAŞLI OYUNCULARA BÜTÇEMİZ UYGUN DEĞİL"

Geçen sezon başında yüksek maaş alan oyuncuların ücretlerinde indirime gitmeyi talep eden Çebi, "Bu talebimiz hiç bir zaman bitmeyecek. Bu futbolcuların hakkı olabilir, hak ediyor olabilir ama buranın imkanları buna müsait değil. Müsait değilse çok iyi futbolcuysan ya gideceksin ya da başka yerde alamıyorsan bizimle aile olarak devam edeceksin. Geçen sene denedik, bu sene yine devam edeceğiz. Zaten yüksek maaş alan oyuncular geçmiş seneden kalanlar. Onların hepsi de çok şükür bitiyor. Yeni bir dünyayı ya onlarla açacağız ya da onlarsız açacağız." diye konuştu.

“TERCİHİM ŞAMPİYON OLMUŞ BİR TAKIMI TÜM EKİBİYLE MUHAFAZA ETMEK"

Şampiyonluk sezonunda başarılı performans sergileyen kaleci Ersin Destanoğlu için teklif olup olmadığı sorusu üzerine Çebi, "Ersin gitse dahi arkadan gelen genç ve başarılı iki kalecimiz var. Beşiktaş’ın menfaatlerini ekonomik olarak düşünmek zorundayız. Bunu yaparken sportif başarının da önemli olduğunu biliyoruz. İkisini birbirinden ayırt etmek istiyoruz. Tercihim şampiyon olmuş bir takımı tüm ekibiyle muhafaza etmek. Futbolcunun geleceği söz konusudur, iyi ücret alıyordur o zaman başka. Gitmek istiyorlarsa önleri açıksa gidebilirler. Ücretlerine bakarız, yerlerine koyabileceğimiz oyunculara bakarız; ondan sonra değerlendiririz. Onlarla Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum." diye konuştu.

"BİR FUTBOL TAKIMI SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKAR"

Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ün Beşiktaş'ı 2- 1 yendiği maçta yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Çebi, "Aslında her şey başka bir tarafa çekiliyor, bu da onlardan biri. Bir futbol takımı sahaya kazanmak için çıkar. Kazanabilir, gol atabilir, futbolcu zıplayabilir, arkadaşına sarılabilir, hocasına sarılabilir, koridorda bir video da çekebilirsiniz. Hatıra olabilir. Şampiyonu yenmişsin, lideri yenmişsin, Beşiktaş’ı yenmişsin; eyvallah. Bu videoların sosyal medyada ne işi olduğunu lütfen açıklasınlar. Bu video neden Beşiktaş taraftarını tahrik edecek şekilde etrafta dolaştırılıyor?" açıklamasında bulundu.

Şampiyonluğa oynayan ve şampiyonluk şansını kaçırma ihtimaliyle karşı karşıya kalan bir takımın üzüntüsünün olduğunu belirten Çebi, "Belki kupayı kaybedeceğiz üzüntü var. O üzüntünün içinde tepiniyorsunuz. Değerli başkanımız Süleyman Seba, şampiyon oldukları gün uçağın içinde 'diğer takımların futbolcuları var, eğlenmeyeceksiniz, ayıp olur' demiş bir başkan. İşte etiklik budur. Hiçbir şey ima etmedim, sadece yanıt istedim. Onların düşündüğü anlamda bir ima yok." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUKLARININ HEPSİ TERTEMİZDİR"

Siyah-beyazlı takımın Hatayspor'u 7-0 yendiği maç sonrası da rakip takımın Kamerunlu oyuncusu Billong üzerinden iddiaların olduğunun hatırlatılması üzerine Çebi, "Bana göre baştan aşağı külliyen yalan. Müracaat edip, iddia eden kulüp seçimin arifesinde. Averajla şampiyonluğu kaybetmiş, canı yanmış. Kendi kendilerini nasıl motive edeceklerse, tedavi edeceklerse bir yol bulmuşlar. Yollarına devam etsinler. Olmayan şeyleri söyleyerek kendilerini rahatlıyorlarsa, devam etsinler. Bizim için hiçbir kıymeti yok. Beşiktaş’ın şampiyonluklarının hepsi tertemizdir. Bu seneki de aynen tertemizdir, hiç kimse lekeleyemez." değerlendirmesinde bulundu.

"GHEZZAL VE ROSİER'IN KALİTESİNİ YUKARIYA ÇEKEN BEŞİKTAŞTIR"

Geçen sezon takımda kiralık olarak görev yapan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile transfer görüşmelerinin ne aşamada olduğu sorusunu yanıtlayan Çebi, "Bunların kalitesini yukarı çeken Beşiktaş ve Beşiktaş markasıdır. Dolayısıyla Beşiktaş markasının altında birileri değer buluyorsa o değere de bizlerin gereken değeri vermesi gerekir. Bunlar karşılıklı, tek taraflı olmaz. Sizi oynatmayan takımlardan geleceksiniz, size imkan verecekler ve sizler kabiliyetlerinizi sergileyeceksiniz ve gelişeceksiniz. O zaman buranın değerini bilmeniz lazım. Biz de şimdi o arkadaşlarla bu çerçevede konuşmaya çalışıyoruz. Uçmak, kaçmak yok. Biz neleri kovaladık olmadı. Rachid ve Rosier'i son dakikada getirdik. Herkes 'o gelmiyor, bu gelmiyor' dedi. Rachid ve Rosier geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI BANA GÜVENSİN"

Transfer konusunda taraftarın sabırlı olmasını isteyen Ahmet Nur Çebi, "Bana güvenecekler. Ben onları çok seviyorum, onlara değer veriyorum. Kıymetliler, heyecanlarını da anlıyorum ama biraz daha sabırlı olmalarını isityorum. Sakin olacaklar, bekleyecekler. Beşiktaş'da yer alan herkes vazifesini, sorumluluklarını haddini aşmayarak yaparsa Beşiktaş’ı biz çok daha yukarı çıkarırız. Taraftar da o zaman çok daha keyif alır." dedi.

"SEZON BAŞLAMADAN TARAFTARIMIZLA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI YAPMAK İSTİYORUM"

Şampiyonluk kutlamalarında taraftarların da olduğu bir kutlamanın yapılacağının açıklandığının hatırlatılması üzerine Çebi, "Bir fırsat yakalayabilirsek sezon başlamadan kutlama yapmak istiyorum ama fırsat yakalayamazsak yapacak bir şey yok. Bu kupaları müzenin önüne koyacağız. Herkesin hakkı, gelip dokunacaklar. Bütün Beşiktaşlıların hakkı var üstümüzde." ifadelerini kullandı.

"KADIN FUTBOL TAKIMIMIZA HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖSTERMEYİ BİLMİYORUZ"

Sezon açılışında geçmiş yıllarda A takımın altyapı ekibiyle maç yaptığının ve bu geleneğinin tekrar yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna Çebi, "Belki kadın futbol takımıyla maç yaparız, çok da güzel olur. Kadınlarımız için önemli bir seneydi. Onların hak ettiği değeri biliyoruz da göstermeyi bilmiyoruz. Şimdi gösterme zamanı. Ele güne ders olsun diye, haddini bilmeyen insanlara kadının kıymetini göstermek bizim için vazife olmaya başladı." diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kadın futbol takımı kuracaklarına değinen Çebi, "Beşiktaş futbol takımı bir modeldi. Beşiktaş'ın model olduğu bir çok yer var. Şampiyon olduğun zaman yanında kaybeden varken kutlama yapmamak modeldir, hentbol takımı kurmak modeldir, kadınlara verdiğimiz değeri söylemek yerine icra etmek modeldir. Beşiktaş her zaman ilkleri yapıyor." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK GÜNÜ KUTLAMALARI İÇİN BAKAN SOYLU'DAN İZİN ALDIK"

Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çebi, "O gün pandemiden dolayı, bir gün önce 'motorlar kalkmayacak' denildi. Doğal olarak sağlıkla ilgili tedbir var. Sayın Süleyman Soylu Bakanımızı aradım. Bunun bir ritüel olduğunu ve bir emeğin karşılığı anlamına geldiğini söyledim. Sayın bakan 'bu ritüeli Beşiktaş hak etti, önünü kapatmayalım ama lütfen sayın başkan tedbirli şekilde icra edin o motorları maviliklere sürün, sizi anlıyoruz, hakkınız da helal olsun' dedi. Ayrıca en güzel tarafı, rakiplerimizin fanatik taraftarları dahil olmak üzere hepsinin söylediği tek kelime var; 'bu şampiyonluk sizin hakkınızdı'. Onun için bu şampiyonluk çok anlamlı ve önemli." diye konuştu.

Bazı şeyleri sıcağı sıcağına anlamanın zor olduğunu vurgulayan Çebi, "Dolayısıyla Beşiktaş tarihinde bu sezonki şampiyonluk ve kupalar tarihi bir kayıt olarak geçecektir. Bunları yapan futbolcular, yöneticiler, hocalar çok önemli bir isim olarak Beşiktaş tarihinde yerlerini alacaklardır." ifadelerini kullandı.