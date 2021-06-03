Romelu Lukuku’dan transfer açıklaması: “Kalıyorum”
Antonio Conte’nin ayrılığının ardından hakkındaki transfer iddiaları artan Romelu Lukaku, bu yıl takımda kalacağını açıkladı.
Inter’in 11 yıl sonra Serie A’da şampiyonluğa ulaşmasındaki en büyük pay sahiplerinden olan Romelu Lukaku, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Belçikalı forvet, VTM’ye verdiği demeçte, “Inter’de kalıyorum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum.” ifadelerini kullandı.
“INZAGHI İLE GÖRÜŞTÜM”
Romelu Lukaku, takımın yeni teknik direktörü Simone Inzaghi ile görüştüğünü belirterek şunları söyledi, “Takımın başına geçecek yeni antrenörle çok özel bir görüşme gerçekleştirdim. Çok olumlu bir konuşmaydı. Ayrıca ligi tekrar kazanmanın da ayrı bir zorluğu var.”
INTER INZAGHI’Yİ AÇIKLADI
Inter'in bugün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon Lazio’yu çalıştıran Simone Inzaghi sözleşme imzalandığı belirtildi. İtalyan teknik adamla iki yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
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