Ahu Özyurt'un TV100'deki görevine son verildi! İşte kanalın gerekçesi...

10 Ağustos 2021 Salı, 17:39

Deneyimli gazeteci Ahu Özyurt, ayrılık haberini Twitter'dan "Üç yıla yakın zamandır program yaptığım ve hep büyük keyifle çalıştığım tv100‘deki görevime ekonomik nedenlerle son verildiğini öğrendim" sözleriyle duyurdu.

Ahu Özyurt, açıklamasında şunları kaydetti:

Üç yıla yakın zamandır program yaptığım ve hep büyük keyifle çalıştığım tv100‘deki görevime ekonomik nedenlerle son verildiğini öğrendim. Ekip arkadaşlarım ve kanal yönetimine, konuklarıma sonsuz teşekkürler ediyorum.