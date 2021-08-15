Aile hekimleri eylemlerinin ilk sonucunu aldı, bakanlık geri adım attı

15 Ağustos 2021 Pazar, 02:00

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapan, basına “izinsiz” demeç veren aile hekimlerine cezalar verileceği belirtildi. Ayrıca aile hekimlerine bir yönerge ile kronik hastaların takibine ilişkin ek sorumluluklar yüklendi. Bu sorumluluklara uymayan aile hekimlerinin maaşlarından da yüzde 10 kesinti yapılacaktı. Aile hekimleri, bu yönetmeliği ve kesintiye neden olacak yönergeyi protesto etmek iş bırakma eylemleri yapacağını duyurdu. Hekimler, ayrıca Türkiye’nin dört bir yanından istifa dilekçesi toplamaya başladı.

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinden gelen tepkiler üzerine yönergede ilk değişikliğe gitti. Değişikliğe ilişkin bilgi veren AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Bizim şu anki hak edişlerimizi alabilmemiz için, kronik hasta takibini belli bir yüzde üzerinde yapmamız gerekiyordu. Yani maaşımızı alabilmemiz için elimizdeki işlerin üzerine, bizim için belirlenen bu yüzdenin üzerinde iş yapmamız gerekiyordu. Bu fazladan işi yapmamamız halinde, yüzde 10 maaş kesintisi oluyordu. Bizim mücadelemiz, eylem planımız, bakanlık ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bu düzenlemede değişikliğe gidildi. Yüzde 10 kesinti kaldırıldı” dedi.

HEKİMLER YARIN İŞ BIRAKIYOR

Değişikliğin bir ek ödeme anlamına gelmediğini belirten Dr. Özlem Sezen, “Şu anki hak edişlerimizi almaya devam edeceğiz. Bizi önce maaşlarımızı kesmekle tehdit ettiler, sonra pandeminin yoğunluğu sebebiyle bunu düzelttiler. Eylemlerimizle kararlılığımızı gösteriyoruz. Şimdilik bir yanlıştan dönülmüş oldu. Ancak pandemi yoğunluğu azaldığında bu geri dönebilir” diye konuştu. Eylemlerinin süreceğini ve yarın iş bırakacaklarını aktaran Sezen, “Biz sosyal medya hesabımızda kendi turkuvaz tablomuzu da hazırladık. İstifa dilekçelerimizi buradan paylaşıyoruz. Biz pandemide hem normal işlerimizi ve hem de pandemi işlerini sürdürdük. Buna rağmen yönetmeliğimizde cezalar var, maaş kesmeler var. Biz işimizi seviyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Bizlerin görüşüyle de yeniden bir yönetmelik yapılmasını istiyoruz” dedi.

Dr. Özlem Sezen

