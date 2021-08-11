Aile hekimliği çalışanları, 'yasakçı' yönetmeliğe karşı 16 ve 27 Ağustos’ta iş bırakıyor

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, “16 Ağustos’ta Covid-19 aşılamaları için randevu düzenlemesi yaparak iş bırakıyoruz. Taleplerin karşılanmaması halinde 27 Ağustos’ta iş bırakarak Ankara’ya yola çıkıyor ve 28 Ağustos’ta Ankara’dan sesimizi duyurmak üzere meydanlarda buluşuyoruz” dedi.

AHESEN Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, yapılan tüm uyarılar ve yapıcı önermelere karşı bir yol alınamadığı anımsatıldı. Yürürlüğe giren yönetmeliğin aile hekimliği uygulaması açısından büyük bir kaosa neden olacağı ve çalışanların özlük haklarında telafi edilemez kayıplar yaşatacağını vurgulanan açıklamada, “Dava süreçlerinin uzun olacağı öngörüsü ve idarenin olumsuz tavrı ise çalışanlara sendikal haklarını kullanmaktan başka bir seçenek bırakmamıştır” denildi.