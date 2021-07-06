Aile hekimleri, bakanlığın toplantılarına katılmama kararı aldı
Aile hekimleri, sosyal medya yasağı getiren yönetmeliğe tepki olarak toplantılara katılmama kararı aldı. AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, yönetmelik düzelene kadar benzeri eylemler yapabileceklerini söyledi.
Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin tepkisini çeken yeni yönetmelikte yer alan kronik hastaların takibine ilişkin bazı detayları anlatmak için, aile hekimleriyle hafta boyunca bilgilendirme toplantıları yapma kararı aldı.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ise toplantılara katılmayacağını duyurdu. Boykotu, “Baştan konuşmuş olmamız gereken konuları şimdi bir toplantı yapıp ‘şunu şöyle yapacaksınız, bunu böyle yapacaksınız’ diyerek anlatmanın anlamlı olmadığını düşünüyoruz” sözleriyle açıklayan AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, yönetmelik düzelene kadar benzer eylemler yapabileceklerini söyledi.
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, 30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapan, basına “izinsiz” demeç veren aile hekimlerine cezalar verileceği belirtildi.
‘İKNA TOPLANTISI MI?’
Sosyal medyada bazı aile hekimlerinin, bu toplantıları “yönetmeliğe karşı ikna toplantısı” olarak yorumlamasını da değerlendiren Sezen, “Bu da olabilir. Yönetmelik çıkmadan önce bize ‘neleri eksik, neler yapılabilir’ diye sorulabilirdi. Böylece hem çalışan memnun olurdu hem de eksik olmazdı. Ama cezalarla baskın bir yönetmelik çıktı. Bizi nasıl ikna edecekler onu da bilmiyorum” ifadelerini kullandı. Bu yönetmelik yüzünden gazetemize demeç verdiği için bile ceza alabileceğini söyleyen Sezen, “Bir de yönetmelik ‘aile hekimlerinin hak edişi artacak’ diye sunuldu. Halbuki tersi bir durum var. Gelir artışını elde etmek için belli şartlar var ve bunları yapamazsanız bin liraya yakın bir kayıp söz konusu oluyor. Cezalarıyla korkunç bir sistem var. Bu yönetmeliği nasıl kabul edebiliriz?” dedi.
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