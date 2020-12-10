Aile nedir? Mario Puzo’dan yeni bir yanıt!

10 Aralık 2020 Perşembe, 13:18

Alexander, “Biz bir aileyiz,” dedi çocuklarına. “Bir ailenin sadakati her şeyden ve herkesten önce gelmelidir. Birbirimizden haberdar olmalıyız, birbirimizi korumalıyız ve en önemlisi de birbirimize bağlı olmalıyız. Çünkü eğer bu sorumluluğu şerefimizle yerine getirirsek, asla mağlup olmayız. Ama eğer bu sadakatte bir tereddüdümüz olursa, hep beraber mahvoluruz.” Aile nedir? Mario Puzo bu soruyu ilk önce dönüm noktası olan en çok satan kitabı unutulmaz Baba romanında yanıtladı; Corleone ailesini yaratarak kan bağı kavramını sonsuza dek yeniden tanımladı. Puzo’nun bu konuyla ilgili en son görüşleri, otuz yıl sonra, İtalyan tarihinin en büyük suç ailelerinden Borgiaları anlattığı romanında...

Aile / Mario Puzo / E Yay. / 432 s.