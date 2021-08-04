Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yangın bölgesine ayrılan ödeneği açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşları için ayrılan ödeneği açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılan ödenek hakkında bilgiler verdi.
Bakan Yanık, "Muğla’da yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon lira daha aktarıyoruz. Yangından etkilenen bölgelere aktardığımız kaynak toplam 39 milyon liraya ulaştı" ifadelerini kullandı.
Muğla’da yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5.000.000 TL daha aktarıyoruz.— Derya Yanık (@deryayanikashb) August 4, 2021
Yangından etkilenen bölgelere aktardığımız kaynak toplam 39.000.000 TL’ye ulaştı.#BirlikteAşacağız
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