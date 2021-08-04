Yolcu otobüsünde cinsel saldırı: Suçunu itiraf eden muavin tutuklandı
Muğla'dan Zonguldak'a gelen otobüsün muavini B.K., önündeki koltukta oturan genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Suçunu itiraf eden B.K., tutuklandı.
Muğla'dan Zonguldak'a gelen yolcu otobüsünde seyahat eden 24 yaşındaki kadın, Balıkesir civarında uyuduğu sırada saçında sıvı hissetti. Genç kadın, muavinin cinsel saldırısına uğradığını düşünerek Zonguldak'ta otobüsten iner inmez polise şikayette bulundu. Otobüsün muavini B.K. polisler tarafından gözaltına alındı.
Genç kadın ifadesinde, otobüsün arka koltuğunun bir önündeki koltukta oturduğunu ve gece saatleri olduğu için de yolda uyuduğunu belirterek, uyandığında saçında sıvı olduğunu fark ettiğini belirtti.
İfadesi alınan B.K genç kadına cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti. B.K.'nın daha önce de cinsel suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.
Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında karşılaştırma yapılması için B.K.'dan DNA örneği alınarak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı.
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