Ailenin avukatı duyurdu: Konya katliamında yeni gelişme

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:45

30 Temmuz'da Konya'nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda dördü kadın 7 kişi öldürüldü. Katliam sonrası ateşe verilen evde Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu yaşamlarını yitirdi.

Olayın ardından Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Konya Meram ilçe emniyet müdürünün görevinden alındığı duyurdu.

'İHMALİNDEN DOLAYI GÖREVİNDEN ALINDI'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut, ''Beni olay yerine sokmamaya çalışan ve olayı farklı mecraya çekmekle beni suçlayan Konya Meram ilçe emniyet müdürü Mehmet Akbaba, Dal ailesi ve Dedeogulları ailesi katliamında, ihmalinden dolayı görevinden alındı'' ifadelerini kullandı.



