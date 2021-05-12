Ajax şampiyonluk kupasından yapılan yıldızıları taraftarlarına gönderecek
Hollanda ligi Eredivisie’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Ajax, şampiyonluk kupasından yapılan yıldızları taraftarlarına göndereceğini açıkladı.
Ajax’ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, şampiyonluk kupasının eritildiği belirtildi. Açıklamada kupanın eritilmesinden sonra 42 bin küçük yıldız üretildiği ve bugünden itibaren sezonluk kombine kart sahiplerine bu yıldızlardan birer adet gönderileceği ifade edildi.
“ONLAR ŞAMPİYONLUĞUMUZUN BİR PARÇASI”
Ajax Genel Müdürü Edwin Van de Sar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi, “ Bu sezon büyük ölçüde taraftarlarımız olmadan oynamak zorunda kaldık. Buna rağmen her hafta stadyuma giderken veya sosyal medyada onların desteğini gördük. İnişli çıkışlı bir sezonun ardından taraftarlarımızın şampiyonluğu hissetmelerini sağlıyoruz, onlar şampiyonluğumuzun bir parçası.”
Geçtiğimi hafta ligde Emmen’i 4-0 mağlup eden Ajax, 35. lig şampiyonluğunu elde etmişti.
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