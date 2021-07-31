Ajax'ın genç oyuncusu Noah Gesser'den üzücü haber

Hollanda devi Ajax, 16 yaşındaki altyapı oyuncusu Noah Gesser'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:03
Ajax'ın genç oyuncusu Noah Gesser'den üzücü haber
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Ajax'ın altyapı futbolcusu Noah Gesser'den üzücü haber geldi.

Hollanda devinin 16 yaşındaki futbolcusu, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ajax kulübü yetkilileri, genç oyuncunun kullandığı otomobil ile taksinin kafa kafaya çarpıştığını ve futbolcunun hayatını kaybettiğini doğruladı.

Kulüp, antrenman maçlarından önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını, oyuncuların siyah kol bandı takacağını ve bayrakların yarıya indirileceğini söyledi.

Ajax, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ajax, genç oyuncu Noah Gesser'in trajik ölümüyle derinden etkilendi. Düşüncelerimiz ailesine, arkadaşlarına ve akrabalarına gidiyor." ifadelerini kullandı.

Genç yetenek, 2018'den bu yana Ajax'ın altyapısında forma giyiyordu.


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