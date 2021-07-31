Ajax'ın genç oyuncusu Noah Gesser'den üzücü haber
Hollanda devi Ajax, 16 yaşındaki altyapı oyuncusu Noah Gesser'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ajax'ın altyapı futbolcusu Noah Gesser'den üzücü haber geldi.
Hollanda devinin 16 yaşındaki futbolcusu, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Ajax kulübü yetkilileri, genç oyuncunun kullandığı otomobil ile taksinin kafa kafaya çarpıştığını ve futbolcunun hayatını kaybettiğini doğruladı.
Kulüp, antrenman maçlarından önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını, oyuncuların siyah kol bandı takacağını ve bayrakların yarıya indirileceğini söyledi.
Ajax, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ajax, genç oyuncu Noah Gesser'in trajik ölümüyle derinden etkilendi. Düşüncelerimiz ailesine, arkadaşlarına ve akrabalarına gidiyor." ifadelerini kullandı.
Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden.— AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2021
Genç yetenek, 2018'den bu yana Ajax'ın altyapısında forma giyiyordu.
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