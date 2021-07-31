Novak Djokovic, Tokyo 2020'ye veda etti
Dünya bir numarası tenisçi Novak Djokovic, Tokyo 2020'de bronz madalya mücadelesinde İspanyol rakibine mağlup oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde tenis branşında tek erkeklerde İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta, dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i yenerek kazandı.
Ariake Tenis Park'ta merkez kortta oynanan bronz madalya maçında dünya 11 numarası Busta, Djokovic karşısında ilk seti 6-4 kazandı. İkinci sette rakibine 7-6'lık üstünlük kuran dünya 1 numarası, durumu 1-1'e getirdi. Son seti ise 6-3 alan Busta, bronz madalyanın sahibi oldu.
Olimpiyata altın madalya için gelen Djokovic ise Tokyo'dan madalyasız ayrıldı.
Kadınlarda çiftler bronz madalya maçını ise Brezilyalı sporcular kazandı. Brezilyalı Luisa Stefani-Laura Pigossi çifti, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Elena Vesnina-Veronika Kudermetova ikilisini 2-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
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