Tokyo 2020'de A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arjantin'i mağlup etti
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arjantin'i 3-0 mağlup ederek gruptan çıktı ve bir ilki başardı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyatları B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi ve olimpiyat tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Maça servis hatalarıyla başlayan milliler, file üstünde de etkisiz kaldı ve 5-2 geriye düştü. Zehra ve Hande ile bloktan sayılar bulan milli takım, 10-9 ile skoru lehine çevirmeyi bildi. Milliler, servisteki hatalarını düzeltemedi ve 17-16 geriye düştü. Eda ve Zehra ile sayılar bulan milli takım, seti 25-23 kazandı.
Ebrar'ın fileden uzak kalmasıyla rakip bloklarını aşmakta zorlanan milli takım ikinci setin başında 7-6 geriye düştü. Bu oyuncuyu file önüne çektikçe sayı bulan milliler, Hande ve Eda ile üstünlük kurmasını bildi ve 16-13 ile skoru lehine çevirdi. Zehra ve Ebrar'ı çaprazda iyi kullanan Türkiye, bu seti de 25-20 kazanarak 2-0 öne geçti.
Üçüncü sete de 3-0 geride başlayan milli takım, çabuk toparlandı ve 7-6 üstünlük yakaladı. 15-14 geriye düştükten sonra çaprazda Eda ile sayı bulan Türkiye, seti 25-18 kazandı.
Gruptan çıkmayı garantileyen Türkiye, son maçında 2 Ağustos Pazartesi günü Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak.
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