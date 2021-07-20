'Ajda Pekkan'ın gerçek yaşı 75 değil' iddiası

20 Temmuz 2021 Salı, 17:16

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Ajda Pekkan'ın yaşı ile ilgili çarpıcı iddiada bulundu. Akay, 1946 doğumlu olduğu bilinen ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın gerçek yaşının 75 olmadığını öne sürdü.

'75 DEĞİL, 82 YAŞINDA'

Onur Akay'ın Ajda Pekkan'ın yaşı ile ilgili iddiası şöyle:

"Ben Özdemiroğlu'nun bu açıklamasını 3 ayrı kaynaktan araştırdım. Benim de tanıdığım Ajda'nın bir doktoru bana, Ajda Pekkan'ın nüfus cüzdanını gördüğünü ve Ajda'nın 1939 doğumlu olduğunu söylemişti.

Yine ulaştığım Ajda'nın bir okul arkadaşı da 1939 doğumlu olduğunu söylemişti. Gazino dönemlerinde sahneye çıkan sanatçılar, zorunlu olarak mutlaka nüfus cüzdanları ile valiliğe gidip, sahneye çıkabilmek için izin belgesi alırlarmış ve gazinolar, kadrolarında çıkan sanatçıların izin belgesi dosyalarını oluştururmuş. Ben, tesadüfen o yıllarda oluşturulmuş bazı izin belgesi dosyalarına da ulaştım ve Ajda Hanım'la birlikte birçok sanatçının nüfus cüzdanı bilgilerini, bu sefer kendi gözlerimle gördüm.

Ajda, bilindiği gibi 12 Şubat 1946 doğumlu yani 75 yaşında değil. Ajda Pekkan, 12 Şubat 1939 doğumlu yani tam 82 yaşındadır."

İLK İDDİA ÖZDEMİROĞLU'NDAN GELMİŞTİ

2016 yılında yaşamını yitiren Atilla Özdemiroğlu, ölümünden önce katıldığı ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu bir sohbette, "Ajda Pekkan'a 1980 yılında 41 yaşında Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıyorsun, '41 kere maşallah' dedim. Ajda duymasın yaşı da ortaya çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

