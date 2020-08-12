Akar'dan Yunanistan'a çağrı: Türkiye, sorunu diyalogla çözmek istiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor. Sahada ve masada uluslararası hukuk ve iyi komşuluktan yanayız" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:44
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor. Sahada ve masada uluslararası hukuk ve iyi komşuluktan yanayız" ifadelerini kullandı.

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