Akar'dan Yunanistan'a çağrı: Türkiye, sorunu diyalogla çözmek istiyor

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:44

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor. Sahada ve masada uluslararası hukuk ve iyi komşuluktan yanayız" ifadelerini kullandı.

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