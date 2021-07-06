Akbank mobil çöktü mü? Akbank'tan kesinti hakkında açıklama

06 Temmuz 2021 Salı, 14:50

Akbank'ın mobil ve internet bankacılığı da dahil bankacılık hizmetlerine erişim sağlanamıyor. Banka müşterileri bu sabah saat 08.00'den bu yana bankanın söz konusu hizmetlerine erişemiyor. Kesintinin 'siber saldırı' kaynaklı olduğuna dair iddialar da sosyal medya üzerinden yayıldı.

Akbank'tan kesintiye ilişkin yapılan açıklamada "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.