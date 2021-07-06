TL'nin reel değeri, 2001 krizinin de gerisine düştü
Merkez Bankası'nın yayınladığı rapora göre TL'nin reel değeri haziranda 59,77 ile 2001 krizinin bile gerisine gerileyerek en düşük seviyeyi gördü.
Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin 'Reel Efektif Döviz Kuru' raporunu yayınladı. Buna göre Türk Lirası'nın (TL) reel değerini gösteren reel efektif döviz kuru, 2001 krizinden bile daha geri bir noktada. Reel efektif döviz kurunda mart ayından itibaren başlayan düşüş, haziranda 59,77 değeri ile tarihi en düşük seviyeye geriledi. Bu değer 2001'de 87,6, 2002'de 95,9'du.
2020 yılına 75 seviyesinde başlayan reel efektif döviz kuru, korona salgınının da etkisiyle düşüşe geçmiş ve Kasım 2020'de 60,45 seviyesine kadar gerilemişti. Bu seviyeden sonra yükselişe geçen değer, Şubat 2021'de 69 seviyesine çıkmıştı. Ancak reel efektif döviz kuru marttan itibaren yeniden düşüş trendine girmişti.
Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre mart ayında 3,74 puan azalarak 65,71'e inen reel efektif döviz kuru, nisanda 62,3, mayısta ise 60,6 olarak gerçekleşti.
REEL DEĞER NASIL HESAPLANIYOR?
Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilmektedir.
Öte yandan dolar bugün 8,65, euro 10,25 liradan işlem görüyor.
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