Akhisar'da işçi lojmanında yangın: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, depremde hasar alan caminin inşaatında çalışan 3 işçi, kaldıkları lojmanda sobayı tutuşturmak için yaktıkları yanıcı madde yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Akselendi Mahallesi'nde cami lojmanı olarak kullanılan evde çıktı.
Akhisar'da geçtiğimiz yıl meydana gelen depremde hasar gören Hacıosmanlar Cami'nin minare inşaatında çalışan işçiler Atilla Akın (51), Erdoğan Yıldırım (54) ve Yüksel Bilgin'in (56) kaldığı cami lojmanında, kömür sobasını tutuşturmak için konulan yanıcı, yangına yol açtı. Alevler kısa sürede evi sararken, yangını gören çevredekiler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekibine bildirdi.
Evin içerisinde mahsur kalanları gören vatandaşlar, Atilla Akın ve Erdoğan Yıldırım'ı kurtarırken Yüksel Bilgin ise alevlerin arasından çıkarılamadı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından, Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu yangını söndürüken evin içerisinde mahsur kalan Yüksel Bilgin'i çıkardı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilgin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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