Akit yazarı Ali Karahasanoğlu kadın cinayetlerini aklamaya devam ediyor

12 Mart 2021 Cuma, 09:57

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, tepki çeken "Kadınlar bara-meyhaneye gittikçe, kadın cinayeti artıyor... Son 8 yıllık uygulama, bunu ispatlıyor” ifadelerine bir yenisini ekledi.

Ali Karahasanoğlu bugünkü yazısında, üç gün önce yayımlanan tepki çeken ifadelerini savundu. Kendisini eleştiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya yanıt veren Karahasanoğlu, "Bu ülkede alkol tüketiminin tümü ile engellenmesi bir yana, azaltılması için atılan adıma bile, bu Fatih Altaylı gibi tipler hemen itiraz etmiyorlar mı? Kadın cinayetlerinin nerede ise yarısı, 'alkol-bar-pavyon” bağlantılıdır' dedi.

Karahasanoğlu yazısının devamında, "Muğla’daki cinayette, katil kimdi? Cüce Bar’ın sahibi Cemal Metin Avcı.. Öldürdüğü üniversiteli kız ile nerede tanışmıştı? Sahibi olduğu bar’da.. Ben ne diyeyim şimdi size" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"'Bu kadınlar da öldürüldü.. Bunlar hangi bara gitmişlerdi' diye olmayan akılları ile, bana soru yönelttiler..

Onlardan uyarlayarak, dün de Fatih Altaylı, aynı minvalde bir yazı kaleme alıyor:

'92 yaşında teyze ile meyhanede'

Devamında da, “bütün kadın cinayetlerinin sebebi kadınların bara gitmesidir” diye benim bir iddiam varmış gibi..

Şunları söylüyor:

“Akit yazarına göre kadınların tecavüze uğramasının, öldürülmesinin nedeni çok basit.

Kadınların meyhaneye gitmesi.

Demek istediği şu.

Meyhaneleri kapatın kadınlar tecavüze uğramasın, öldürülmesin.

Bu cümlesi bile bu tiplerin ne kadar dayanaksız, ne kadar mesnetsiz salladıklarının göstergesi.

Ya zekaları yok ya da kendilerini okuyup dinleyenlerin bir zekaya sahip olmadığından eminler.”

Kadının da erkeğin de bara-pavyona gitmemesinin kadın cinayetlerini bir kısmını önleyeceğini söyledim, söylüyorum..

Ve onların verdiği somut örnek üzerinden de iddiamı ispatlıyorum..

92 yaşındaki teyzeyi kim öldürmüş?

Aytu Çetin diye bir manyak..

Ne diyor ifadesinde?

'Alkol almıştım.'

Daha ne desin?

Bu ülkede alkol tüketiminin tümü ile engellenmesi bir yana, azaltılması için atılan adıma bile, bu Fatih Altaylı gibi tipler hemen itiraz etmiyorlar mı?

Alın işte size.

Alkolü alıp, belki barda, belki pavyonda zıkkımlanıp, sonra da 92 yaşındaki kadını öldüren manyak manyak tipler..

İlla kadının bara gitmesi gerekmiyor..

Erkek de bara gidince..

Bu neticeler çıkıyor.

Hem erkek, hem kadın gidiyorsa..

Hepten nanay..

Kendi verdikleri örnek bile, 'Bar' sorununu içinde taşıyor..

Ama kafalarını kuma gömmüşler, 'görmüyoruz' diyorlar.

Tekil bir olaydan bahsetmiyorum.

Kadın cinayetlerinin nerede ise yarısı, 'alkol-bar-pavyon' bağlantılıdır..

'Öldürülenin bağlantısı vardır' demiyorum..

Öldürenin, bazı olaylarda ise öldürülenin de 'bar-alkol' bağlantısını hatırlatıyorum..

Alın somut örnekler.

Yıllar öncesinden falan değil.

Son birkaç aylık olaylardan örnekler vereyim.

Medyaya intikal edenlerden..

Muğla’daki cinayette, katil kimdi?

Cüce Bar’ın sahibi Cemal Metin Avcı..

Öldürdüğü üniversiteli kız ile nerede tanışmıştı?

Sahibi olduğu bar’da..

Ben ne diyeyim şimdi size?