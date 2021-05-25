Akit yazarı Dilipak isyan etti

25 Mayıs 2021 Salı, 12:21

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Bir başka açıdan bakınca" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Dilipak yazısında, son dönemdeki siyasi iklimin toplumu gerdiğini belirtti. Dilipak, "Siyaset toplumu çok gerdi. İnsanlar siyasilere güvenini kaybediyor" dedi.

Dilipak devamında, "Tükenmişlik sendromu diye bir bunalıma girdiler. İnsanlar neye, kime inanacaklarını şaşırdılar. Çözüm üretemiyorlar. Bu gidişle intiharlar, psikolojik sorunlar, yani akıl ve sinir hastalıkları artacak. Bazı insanlar daha agresifleşebilir ve saldırganlaşabilir" ifadelerini kullandı.

Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İnsanlar giderek kendini daha çaresiz, daha umutsuz, yalnız hissetmeye başladı. Tükenmişlik sendromu diye bir bunalıma girdiler. İnsanlar neye, kime inanacaklarını şaşırdılar. Çözüm üretemiyorlar. Bu gidişle intiharlar, psikolojik sorunlar, yani akıl ve sinir hastalıkları artacak. Bazı insanlar daha agresifleşebilir ve saldırganlaşabilir. Bu aile içinde ve toplum içi ilişkilerde sorunlara sebeb olabilir. Bunu istismar edecek olan politik ve ideolojik grublar bu durumu kendi lehlerine değerlendirebilirler. Hal ve gidişat iyi değil. Ekonomik şartlar giderek ağırlaşırken, toplumda dayanışma ahlakı ciddi anlamda zaafa uğramış durumda. Eskiden, iyi-kötü bir cemaat dayanışması, bir hemşehricilik vardı. Ekonomi krize girince o da zaafa uğradı.

Siyaset toplumu çok gerdi. İnsanlar siyasilere güvenini kaybediyor. Aile bu süreçte ağır bir darbe aldı. Bu yaranın tedavisi bugünden yarına olmayacak. Uzun soluklu bir mücadele gerekli. Ama bu mücadelenin olması gereken bileşenlerinin de buna hazır olması gerek. Siyaset, Bürokrasi Yasama, Yürütme ve Yargı yetmez, STK, Media, Maarif hepsinin el birliği yapması gerek.

Manevi değerler hızla erozyona uğruyor. Deizmi geçtik, Agnostizmi geçtik, Ateizmi de geçtik, Satanizm geldi kapıya dayandı. Düşünelim biz duruma ne zaman, nasıl geldik. Hani tek başına iktidardık ve her şeye hakimdik!"