Dilipak'tan genelge tepkisi

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:20

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs - 1 Haziran arasında uygulanacak "Kademeli Normalleşme Genelgesi"ni açıkladı. Genelgede hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve kafe-restoranların sadece paket servise açık olması tepki çekti.

Dün, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, genelge için “Lütfen hızla gözden geçirilsin” demişti.

“COVID AK PARTİYİ VURACAK”

Öte yandan bugün de AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, genelgeye tepki gösterdi. Dilipak, “Bu CoVID bu gidişle Esnafın ardından AK Partiyi ve Cumhur ittifakını vuracak” dedi. Dilipak devamında, “Esnaf ortadiren, o çökünce Millet ittifakı filan da kalmaz. Memleket elden gidiyor ya hu! Bill'in adamları, C0VID kadar başınıza taş düşsün” ifadelerini kullandı.