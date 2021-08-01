Akit'ten dikkat çeken "Çay" haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgesinde çay dağıtmasına tepki gösterilirken, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinin bugün paylaştığı haber dikkat çekti.
Türkiye, kıyı şeridinde başlayan yangınlarla mücadele ediyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, aft bölgelerinden Muğla’nın Marmaris ilçesini ziyaret etti.
Erdoğan'ın Marmaris'e büyük bir konvoy ve güvenlik önlemleriyle giriş yapması tepki topladı. Ayrıca burada otobüsün üzerinde konuşma gerçekleştiren Erdoğan, halka çay fırlattı.
AKİT'DEN DİKKAT ÇEKEN "ÇAY" HABERİ
Erdoğan'ın afet bölgesinde çay dağıtmasına tepki gösterilirken, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinin bugün paylaştığı haber dikkat çekti.
Haber, “Herkes aynı hatayı yapıyor! Çayı bu şekilde içenler dikkat” başlığıyla sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar ise Yeni Akit’in Erdoğan’ın tepki çeken görüntülerinin ardından çay haberi yapmasını ise “Manidar” buldu.
Video Haberler
- Silivri’de tehlikeli yolculuk kamerada
- Girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler
- Dipsiz Göl “Dipsiz Çöl” oldu
- Bahçelievler'de meydan kavgası kamerada
- 'İzmir'e meteor düştü' iddiasına açıklama geldi
- Beşiktaş’ta korkutan yangın
- Balkondan atladı, “Ölmedim” diye bağırdı
- Trafikte tehlike saçtı! O anlar kamerada
- Yurttaşlar tramvayda korku dolu anlar yaşadı
- Önce kokladı sonra çaldı! İşte o anlar
En Çok Okunan Haberler
- Ormanlar yanarken yürürlüğe giren yasa tartışma çıkardı
- Başkan Sözen provokatörleri duyurdu
- Bodrum’da yangın!
- O orman işçisinden tek cümlelik yorum
- Selçuk istifa etti, Erdoğan kabul etti iddiası
- Bodrum'da panik: Yangın büyüdü
- Barış Atay'dan Cem Seymen'e çok sert tepki
- AKP'li vekilin photoshoplu İmamoğlu paylaşımına tepki
- Erdoğan aynı konuşmada kendine tepki gösterdi
- Kılıçdaroğlu'ndan Konya'daki katliama ilişkin açıklama