Akit'ten dikkat çeken "Çay" haberi

01 Ağustos 2021 Pazar, 11:35

Türkiye, kıyı şeridinde başlayan yangınlarla mücadele ediyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, aft bölgelerinden Muğla’nın Marmaris ilçesini ziyaret etti.

Erdoğan'ın Marmaris'e büyük bir konvoy ve güvenlik önlemleriyle giriş yapması tepki topladı. Ayrıca burada otobüsün üzerinde konuşma gerçekleştiren Erdoğan, halka çay fırlattı.

AKİT'DEN DİKKAT ÇEKEN "ÇAY" HABERİ

Erdoğan'ın afet bölgesinde çay dağıtmasına tepki gösterilirken, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinin bugün paylaştığı haber dikkat çekti.

Haber, “Herkes aynı hatayı yapıyor! Çayı bu şekilde içenler dikkat” başlığıyla sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar ise Yeni Akit’in Erdoğan’ın tepki çeken görüntülerinin ardından çay haberi yapmasını ise “Manidar” buldu.