31 Temmuz 2021 Cumartesi, 22:05

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının yaşandığı bölgelerden Marmaris’te yaptığı incelemelerin ardından bölgede kendisini dinleyen kalabalığa konuştu.

Erdoğan, "Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacak, orman varlığımıza tekrar kazandıracağız" dedi.

Erdoğan afet bölgesinde: Yangınlarla mücadele eden Marmaris'te de halka çay fırlattı!https://t.co/3xvSOm3C1e pic.twitter.com/indPxahsTZ — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 31, 2021

Erdoğan’ın konuşmasından bazı satırbaşları şöyle:

45 helikopterimiz noktasal söndürmeyi gerçekleştiriyor. 9 insansız hava aracımızla etkin bir şekilde sahadayız.

Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacak, orman varlığımıza tekrar kazandıracağız.

Uçaklar meselesi başta olmak üzere yangın üzerinden kirli siyaset yapmak isteyenlere lütfenitibar etmeyin.

Devletin resmi kurumlarının açıklamaları dışındaki hiçbir bilgi ve beyan canınızı sıkmasın, kafanızı karıştırmasın.

Yangınların sebepleri emniyetimiz, jandarmamız ve istihbaratımız tarafından tüm boyutlarıyla araştırılıyor. Sizler gibi bizim de zihnimizde terör örgütünün özellikle bu işin arkasında olup olmadığı sorusu vardır. Bilindiği gibi örgüt geçtiğimiz yıl açıkça ormanlarımızı yakacağını ilan etti. Ciğerimizi yakanın ciğerini yakmak boynumuzun borcudur.

Yeter ki birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize ne olur sıkı sıkı sahip çıkalım. Bir olalım, iri diri olalım, diri olalım. Hep birlikte Türkiye olalım. Meydanı provokatörlere bırakmadan inşallah bu meselenin de üstesinden geleceğiz.

Erdoğan, konuşmasının ardından buradaki kalabalığa da Artvin ve Rize’deki sel sonrası yaptığı gibi halka çay fırlattı.