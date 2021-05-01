Akkuyu Nükleer Santrali'nden dumanlar yükseliyor
Mersin Büyükeceli'de'ki Akkuyu Nükleer Santrali inşaatından yükselen dumanlar sonrası itfaiye araçları olay yerine gönderildi.
Mersin Büyükeceli'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali inşaatından dumanlar yükseldi.
Kısa süre içerisinde bölgede yoğun yanık kokusu hissedilirken, santralin inşa edildiği dağ dumanla kaplanarak görüş kayboldu.
Yangının neden kaynaklandığı öğrenilemezken, inşaat alanına itfaiye ile müdahale edildiği görüldü.
-Duvar
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı
- Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama
- Alkollü içki yasak çünkü...
- Beyaz eşya devinden EURO 2020 sürprizi
- Polis, seyir halindeki motor sürücüsüne kaskla vurdu
- 1 Mayıs kutlamalarına sert müdahale
- Ateizm Derneği'nden Boynukalın'a teşekkür
- Cumhur İttifakı Boğaziçi'ni böyle 'kazandı'
- Boynukalın, Twitter hesabını kapattı
- ‘Thodex vurguncusu’ neden listede yok?