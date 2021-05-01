Akkuyu Nükleer Santrali'nden dumanlar yükseliyor

Mersin Büyükeceli'de'ki Akkuyu Nükleer Santrali inşaatından yükselen dumanlar sonrası itfaiye araçları olay yerine gönderildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:55
Akkuyu Nükleer Santrali'nden dumanlar yükseliyor
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Mersin Büyükeceli'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali inşaatından dumanlar yükseldi.

Kısa süre içerisinde bölgede yoğun yanık kokusu hissedilirken, santralin inşa edildiği dağ dumanla kaplanarak görüş kayboldu.

Yangının neden kaynaklandığı öğrenilemezken, inşaat alanına itfaiye ile müdahale edildiği görüldü. 

-Duvar


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