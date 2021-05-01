CHP'li Başarır paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:11

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali’ndeki emekçiler, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde koronavirüs pandemisinde “tam kapanma” olmasına rağmen çalışmaya devam ediyor. İşçilerin çektiği videoda pandemi önlemlerine uyulmadığı ve emekçilerin çalışacakları alanda kuyruk oluşturduğu görülüyor.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN TEPKİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, inşaat emekçilerine 1 Mayıs’ın kutlatılmadığını açıklayarak, “Yasaklara rağmen oradaki emekçi işçilerimiz halen çalıştırılıyor. Pandemi ve sağlık koşulları hiçe sayılarak. Akkuyu, Mersin ve dünya için tehlike. Sonuna kadar karşıyız, işçilerimizin yanındayız” dedi.